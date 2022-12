Kindia : RUSAL/CBK encore au secours des groupements féminins, écoles et administrations de Friguiagbé, Samaya et Mambia

Les responsables de la direction générale de RUSAL/CBK ont remis une assistance financière de 75 millions de francs guinéens à 15 groupements agricoles féminins des communes rurales de Mambia, Friguiagbé et Samaya. Par la même occasion, des fournitures scolaires d’une valeur de plus de 35 millions de francs guinéens offertes par ce géant minier ont été remis aux directeurs des écoles de Débélé et Mambia, ainsi que des fournitures de bureau pour l’administration des sous-préfectures de Mambia, Friguiagbé et de Samaya, a constaté l’envoyé spécial de Guineematin.com à Kindia.

La cérémonie de remise de ces dons de RUSAL CBK/Kindia a eu lieu hier, mercredi 30 novembre 2022, dans les locaux de la commune rurale de Mambia. C’était en présence de Viktar Naryvonchyk, Directeur Général Adjoint de la CBK/RUSAL (à la tête d’une équipe de ladite société), le préfet de Kindia et tout son staff et les autorités communales et sous-préfectorales de Mambia, Samaya et Friguiagbé.

Cet important don de RUSAL/CBK aux élèves, autorités communales et sous-préfectorales et à ces 15 groupements agricoles féminins entrent dans le cadre de l’appui et l’accompagnement du système éducatif guinéen, du soulagement des parents dans les dépenses familiales, l’amélioration de la prestation des administrations locales, de la lutte contre la pauvreté des femmes à travers des initiatives d’activités génératrices de revenus. Et, dans son discours de circonstance, le maire de la commune de la commune rurale de Mambia sur le sens de ces différents gestes et il a remercié les donateurs.

« Cette intervention salutaire exprime, on ne peut le dire plus claire, que la présence de la CBK dans la zone de Kindia n’est pas que l’exploitation de la bauxite, mais s’inscrit plutôt dans son insertion par la prise en compte des réalités socioéconomiques du milieu susceptible d’améliorer les conditions de vie des populations de Kindia en général et celle de Mambia en particulier. L’intervention de la CBK est l’expression du climat d’entente et de la cohabitation pacifique avec la population qui a opté, depuis un certain temps, à la résiliation avec les pratiques nocives, notamment les mouvements de grève et de manifestation préjudiciable à toute forme de développement de la coopération avec les partenaires… Nos reconnaissances sont adressées aux autorités de la CBK qui ne ménagent aucun effort à nous accompagner dans la mise en œuvre de notre plan de développement. Ce qui correspond à l’esprit de la responsabilité sociétale des sociétés minières en Guinée », a dit Soriba Camara.

Au nom de Monsieur Alexander LARIONOV, le Chef de la Représentation de RUSAL en Guinée, et au nom de toute la délégation qu’il a conduite, Viktar Naryvonchyk, Directeur Général Adjoint de RUSAL/CBK a remercié les populations bénéficiaires de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé à l’occasion de cette cérémonie. Il a mis l’occasion à profit pour expliquer les motifs de ces différents dons.

« Aujourd’hui, pour la deuxième fois cette année, la CBK accorde une assistance financière à 15 groupements agricoles féminins des districts de Mambia, Friguiagbé et Samaya dans le cadre du programme d’autonomisation et de bien-être des femmes. Pour venir en aide aux groupements agricoles féminins des districts de Mambia, Friguiagbé et Samaya, la CBK alloue 75 millions de francs guinéens. Par ailleurs. Aujourd’hui, comme les années précédentes, la CBK fait don de fournitures scolaires aux directeurs des écoles de Débélé et Mambia, ainsi que des fournitures de bureau pour l’administration des sous-préfectures de Mambia, Friguiagbé et Samaya d’une valeur de plus de 35 millions de francs guinéens », a expliqué le DGA de RUSAL/CBK.

« Je voudrais attirer l’attention sur le fait que le soutien de RUSAL aux initiatives éducatives en Guinée ne se limite pas au transfert annuel de fournitures scolaires. Depuis sa création, la CBK investit depuis plus de 20 ans dans la création et le développement d’infrastructures éducatives dans la région de Kindia. Ainsi, en 2011, des travaux de rénovation et d’équipement d’école primaire ont été réalisés dans la cité de Débélé ; et, en 2012-2016, un nouveau lycée de 12 classes a été construit avec un local pour la direction. En outre, en 2017-2020, une nouvelle école primaire a été construite à Balaya (sous-préfecture de Friguiagbé), une nouvelle école primaire dans le district de Nianaya, ainsi que trois salles de classe supplémentaires dans l’école primaire du centre de Mambia. Il n’y a pas si longtemps, en mai dernier, nous nous sommes rencontrés à Mambia, lors d’une cérémonie solennelle de remise des clés des quatre nouvelles salles de classe construites sur le territoire du collège de Mambia. J’espère que grâce à notre action d’aujourd’hui sur la remise de l’assistance financière, de fournitures scolaires et de bureau, vous pourrez ressentir des améliorations dans votre quotidien, grâce à la présence de RUSAL/CBK dans la région. Et, je souhaite aux écoliers d’obtenir d’excellents résultats dans leurs études. Je leur souhaite de devenir la fierté de votre gouvernement, de vos écoles et de vos parents », a indiqué Viktar Naryvonchyk, le DGA de RUSAL/CBK.

Dans sa réaction à ce geste symbolique de RUSAL envers les populations des 3 sous-préfectures de Mambia, Samaya et de Friguigbé, le Préfet de Kindia qui a présidé la présente cérémonie a invité les bénéficiaires à en faire bon usage des dons pour le bonheur de tous. Colonel Abdel Kader Mangué Camara a aussi remercié la société RUSAL pour la continuité des bonnes relations.

« Messieurs les sous-préfets de Mambia, Friguiagbé et de Samaya, RUSAL/CBK vous a offert en fournitures bureautiques pour l’administration de vos différents services. Vous devez tout mettre en œuvre pour que cette assistance matérielle soit utilisée à bon escient. La préfecture compte beaucoup sur vous. J’espère que ce ne sera pas la dernière assistance que RUSAL va offrir. Nous remercions RUSAL et la direction de la CBK a Kindia. C’est le lieu de remercier le CNRD et son président le Colonel Mamadi Doumbouya, Chef suprême des armées, Chef de l’Etat, pour tous les efforts qu’il consentit pour la nation guinéenne. Nous remercions également le premier ministre Chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, pour la conduite des affaires gouvernementales au profit des populations guinéennes. A RUSAL, nous promettons que nous ne ménagerons aucun effort pour vous soutenir. La préfecture est à votre disposition dans le cadre de la coopération avec la Guinée. Nous sommes aujourd’hui très contents. On dit merci à RUSAL pour tous ces efforts en faveur des populations de ces 3 localités », a dit Colonel Abdel Kader Mangué Camara.

Au nom de l’ensemble des groupements des 3 sous-préfectures bénéficiaires de cette aide financière, Fatou Koulibaly du groupement Dassana de Koligbè a exprimé leur totale satisfaction et a remercié les donateurs. « Ces fonds que RUSAL CBK/Kindia vient de nous offrir est une grande aide pour nous. Une grande aide pourquoi ? Parce que cela est vraiment nécessaire pour nos différents groupements agricoles féminins. Ça nous permet d’améliorer le rendement de nos activités agricoles. Nous leur promettons que ces fonds seront utilisés à bon escient. Nous disons merci à la société RUSAL CBK/Kindia d’avoir pensé à nous en nous accordant cette assistance financière », s’est réjouie Fatou Koulibaly.

A noter que la société RUSAL CBK/Kindia n’est pas à sa première fois dans les gestes de ce genre.

