Kindia: saisie d’une importante quantité de chanvre indien, à Mambia

Un camionnette transportant 2340 kg de chanvre indien a été mis aux arrêts hier lundi 17 mai 2021 à Fossikhouré, un village relevant de la sous-préfecture de Mambia (préfecture de Kindia.) Une saisie faite par les forces de défense et de sécurité, en collaboration avec certains citoyens.

Selon nos informations, c’est dans la journée d’hier lundi que cette camionnette, conduite par Abdoulaye Sylla, a été arrêtée pendant qu’il se rendait à Conakry. A l’intérieur se trouvait une importante quantité de chanvre indien qui a été présentée ce mardi aux autorités et à la presse locale.

Présent à la cérémonie, le procureur près le tribunal de première instance de Kindia a donné des explications par rapport à cette saisie. “Ce matin, nous avons pris sur nous la responsabilité de nous rendre à cette unité où étant en présence de plusieurs autorités de la région, le commandant de la région gendarmerie, le commandant des compagnies, son adjoint pour ne citer que ceux-là, il a été procédé au pesage de la substance en cause. Il s’agit donc de 2340 kilogrammes, soit 2 tonnes 340 kilogrammes. Nous avons donc demandé au commandant de compagnie d’accélérer les enquêtes, pour que très rapidement le principal mis en cause soit jugé. Pour que très rapidement cette drogue soit incinérée et pour que le camion à bord duquel cette substance se trouvait soit confisqué purement et simplement au profit de l’Etat.”, a dit Amadou Diallo.

Poursuivant son intervention, Amadou Diallo en appelle à l’esprit de patriotism de tous les citoyens de Kindia pour mettre un terme à ce phénomène. “J’en appelle à l’esprit de patriotisme de chaque habitant de Kindia, de chaque habitant de Guinée, puisque c’est un combat national, voire international pour que ce phénomène soit combattu. “, dit-il.

La vente et la consommation des stupéfiants sont devenues monnaie courante à Kindia. Une pratique qui met en danger la santé physique et mentale de certains consommateurs.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10