Kindia: Samba Diallo meurt broyé par un camion

Un homme, père de 6 enfants, marié à deux femmes a trouvé la mort dans la nuit du mercredi à ce jeudi 7 juillet 2022, dans un accident de la circulation, au quartier Sinania, dans la commune urbaine de Kindia. Selon nos informations, la victime du nom de Mamadou Samba Diallo était sur sa moto lorsqu’il est entré sous un camion avant de trouver la mort.

C’est plus précisément au carrefour Moussa Koffoé, aux environs de 23 heures que ce boucher a terminé sa course sous un camion stationné. Mamadou Samba Diallo a rendu l’âme sur place. expliqueHabibatou Diallo témoin de l’accident.

« Nous, on était deja rentré, c’est le bruit de l’accident qu’on a attendu. Quand la victime du nom de Samba est entré sous un camion qui était stationné c’est ça tête qui a été broyée et c’est ce bruit qui nous a fait sortir. Dès que je suis venue, je l’ai reconnu parcequ’il est l’oncle de mon amie. Il y avait un agent de sécurité, on a lui a dit de lui fouiller, nous avons trouvé de l’argent et des papiers sur lui. On a finalement couvert le coprs. Dès qu’il est rentré sous le camion qui était stationné, le chauffeur de cet engin s’est rendu lui même à la gendarmerie pour déclarer l’accident », explique-t-elle.

Informée de l’incident, la famille du défunt s’est rendu sur les lieux. Mamadou Samba Diallo a été broyé de la tête et les pieds cassés. Son état a anticipé son inhumation.

« Il quittait chez son client. Il est boucher, c’est la viande qu’il a envoyée à ce dernier et il lui a dit de partir la nuit. Il venait de là-bas quand il a fait l’accident. Après, nous sommes partis sur les lieux mais les policiers avaient déjà fait le constat. Comme l’accident était grave, sa tête a été broyée, on ne pouvait plus attendre jusqu’à 14 heures pour l’enterrer, il fallait le faire ce matin. Sinon sa mère, ses frères sont tous à Dalaba. Ils viennent ici. », informe Diariou Sow la petite fille de la victime .

A rappeler que la victime a donné récemment le nom de l’un de ses enfants au colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

