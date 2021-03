Kindia : sauvé par des gendarmes, un voleur présumé échappe de justesse au lynchage

Un présumé voleur du nom de Baïlo a été arrêté, lynché et ligoté par les citoyens au quartier Thierno Djibya, dans la commune urbaine de Kindia. Le fait s’est déroulé dans la nuit de dimanche à ce lundi 15 mars 2021 dans le secteur Magoya relevant du quartier Thierno Djibya. Ce présumé voleur a été sauvé de justesse par les gendarmes.

Selon nos informations, c’est aux environs de 3 heures du matin que ce présumé voleur a été appréhendé pendant qu’il tentait de s’enfuir avec certains articles d’une boutique de la localité.

Interrogé sur le déroulement des faits, la victime, Ibrahima Sory Touré explique : “Au début il est parti chercher une échelle et il est monté sur le toit de la maison. Il a perforé une partie des tôles de la boutique. Lorsqu’il est descendu à l’intérieur, il a d’abord bu beaucoup de jus avant de commencer à faire sortir les articles. Après un premier colis, il a été surpris par l’un de nos voisins. Ce dernier lui a demandé le but de sa présence, il a voulu plaider ce dernier de le laisser. Et finalement, ce monsieur a appelé ses fils, on l’a arrêté. Il a gâté beaucoup de choses dans notre boutique.”, explique-t-il.

En possession d’un couteau, des marteaux et d’autres objets, ce présumé voleur du nom de Baïlo a été battu avant d’être attaché par les citoyens en colère. Il a fallu l’intervention de la gendarmerie pour le sauver. “On m’a appelé à 5 heures du matin et nous sommes partis sur les lieux. Effectivement, nous avons trouvé l’intéressé attaché et les citoyens voulaient même le brûler, ils avaient cherché de l’essence. C’est ainsi que j’ai appelé colonel Kandia de la gendarmerie. Aussitôt, il est venu avec un pick-up et le présumé voleur a été retiré des mains des citoyens. C’est ainsi qu’il a été transporté par les services de sécurité”, dit Mr Cherif.

Aux dernières nouvelles, ce présumé voleur battu a été transporté d’abord à l’hôpital régional pour des soins. Selon le chef secteur, une somme de 130. mille aurait été dépensée.

Aboubacar DraméZone contenant les pièces jointes