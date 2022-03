Kindia/Seguèyah : les enfants privés de l’école au profit de la fabrication de briques cuites

Le secteur Tako situé dans le district de Sèguéyah, dans la commune urbaine de Kindia se trouve dans une situation très difficile. Au-delà des problèmes liés à un manque d’eau, les enfants de cette localité ne fréquentent plus l’école. Une situation qui s’explique par la fabrication de briques cuites, une activité qu’exerce la quasi-totalité des habitants.

Situé à 15 kilomètres du centre urbain, les habitants du district de Tako sont confrontés à d’énormes difficultés. Pour joindre les deux bouts, les parents fabriquent les briques cuites. Trouvé dans leurs lieux de fabrique, Seydouba Sylla explique « Je suis dans cette activité, il y a de cela très longtemps, chaque jour nous creusons la terre pour chercher de l’eau afin de fabriquer les briques. C’est une activité qu’on exerce avec tous les membres de la famille car chacun a une place, certains cherchent du fagot, et d’autres puisent de l’eau. Nous souffrons énormément, on parcourt des kilomètres pour avoir du fagot. C’est une activité très difficile qui nous rend rapidement vieux. S’il y a une autre chose à faire, nous allons abandonner ce travail pénible », a d’abord expliqué ce fabricant de briques.

Autrefois agriculteur, ce père de famille produit des tonnes de briques dans ce district de Taako. Malgré la mobilisation familiale autour de cette activité, le bénéfice laisse à désirer. « Aujourd’hui nous avons arrêté l’activité agricole. Nous faisons maintenant cette activité et la commercialisation se fait comme suit : On envoie sur le terrain du client et négocier à 800 mille francs guinéens, si c’est mille briques . Seulement ce qu’on obtient n’est pas satisfaisant. Il y a trop de dépenses à effectuer, il y a peu d’ intérêt », ajoute-t-il

A Taako, les femmes jouent un rôle crucial dans cette fabrication de briques cuites. Elles font le mélange et puisent de l’eau avec les enfants. Trouvée parmi ses amies en train de fabriquer des briques, Bountouraby Soumah donne ses raisons en ces termes. « Nous faisons cela pour aider nos parents qui n’ont pas de moyens. Pour avoir de quoi se nourrir , il faut venir tous les jours faire ce travail. C’est difficile mais on n’a pas le choix. On tombe malade et parfois on dépense tout ce qu’on a obtenu dans les médicaments » explique-t-elle.

Le plus mal dans tout ça, c’est la situation des enfants de Taako qui ne jouissent plus de leur droit à l’éducation. Ils sont tous les jours dans ces lieux de fabrique. C’est le cas de cet élève de la 2ème année du nom d’Aïssatou Camara. « Je transporte ces briques pour mes parents. On part à l’école mais pas tous les jours, s’ils ont besoin de nous, on vient les aider car on n’ a pas les moyens » a expliqué cette fillette de Taako.

Au-delà de ce déficit, le district de Taako est en manque d’eau potable.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

