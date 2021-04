Kindia: six membres d’une famille hospitalisés à Molota après avoir bu le jus Messi

Une famille à Lamé Khouré, dans la sous-préfecture de Molota, préfecture de Kindia a été hospitalisée le week-end dernier après avoir bu le jus Messi. Mafoudia Soumah, sa coépouse et ses enfants se sont partagés deux boîtes de jus Messi en ce mois saint de ramadan. Une consommation qui s’est soldée par une hospitalisation au centre de Santé de Molota.

C’est en provenance de Conakry que Mafoudia Soumah a acheté deux boîtes de jus à la gare routière, à Madina, la capitale guinéenne. Ces deux boîtes de jus ont causé des maux de ventre à certains membres de sa famille.

Interrogée ce mardi 27 avril 2021, cette dame explique: “c’est est en quittant Conakry, nous étions dans la voiture, des vendeurs de jus sont venus et nous avons acheté. Moi j’ai pris deux boîtes. En cours de route, il y a une dame dans la voiture qui avait aussi acheté une boîte pour sa fille. La fille a bu du jus et après, elle a commencé à vomir de Conakry jusqu’à Friguiagbé. Mais, nous avons tous pensé que cela est dû à l’odeur de l’essence. Arrivée chez moi, j’ai aussi partagé mes deux boîtes, j’ai donné une à ma coépouse et sa fille et l’autre j’ai pris une gorgée avant de donner à ma fille et le frère de mon mari. C’est la nuit que mon ventre a commencé à me faire mal, je n’ai pas pu dormir. C’est à 4 heures du matin que j’ai su que je n’était pas seule, ma coépouse, sa fille n’ont pu aussi fermer leurs yeux. Tout le monde souffrait. Quelques temps après, ma fille et le frère de mon mari ont commencé aussi à se plaindre de leurs ventres. C’est ainsi que notre mari nous a transportés au centre de santé. Nous avons été mis sous perfusion. Et, par après on a compris que cest le jus qui a causé ce problème de santé”.

Mafoudia Soumah, sa coépouse et ses enfants ont été pris en charge au centre de santé de Molota.

“Effectivement, le samedi passé, c’est leur mari N’Famoussa qui a débarqué ses deux femmes en me disant qu’elles ont le mal de ventre accompagné de vomissements. Leur état était un peu critique parce qu’elles étaient complètement fatiguées. Les deux femmes ont été mises sous perfusion. Par après, il a envoyé trois autres. Je lui ai demandé ce que sa famille a mangé, il m’a dit rien. Qu’il ignore. Comme le cas des enfants n’était pas pire, je leur ai donné quelques médicaments. Quelques minutes, c’est son frère aussi qui s’est pointé avec la même situation. Je lui ai reposé la même question, c’est ainsi il m’ont dit qu’ils se sont partagés deux boîtes de jus Messi. Ils sont restés ici jusqu’à 15 heures. Depuis lors, il n’y a eu aucun produit”, dit Hawa Camara, matronne au centre de santé de Molota.

Pour sa part, le maire de la commune rurale a lancé un appel à ses citoyens. Moussa Camara demande également aux services contrôle qualité de bien faire son travail. << Je demande d’abord à tout le monde de faire beaucoup attention à ces produits que ça soit le jus Messi, sardines, corne-boeuf. Si tu ne sait pas lire pour savoir si le produit est consommable ou pas, donne à quelqu’un qui sait lire. A l’endroit des services de contrôle de qualité, c’est de faire leur travail et de nous aider à avoir des agents dans nos localités”, indique-t-il

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

