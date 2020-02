Kindia : tenue de la 2è session ordinaire du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

Avec l’appui technique de Coginta, la deuxième session ordinaire du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) s’est tenue ce mardi, 18 février 2020, dans la commune urbaine de Kindia.

Cette session s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la doctrine de la police de proximité qui a par ailleurs définit le CLSPD comme un cadre de concertation dans la commune. A l’image de la première session, cette deuxième a regroupé les élus locaux, la justice, les forces de police et de la gendarmerie, les opérateurs économiques, les leaders religieux, les associations de femmes et des jeunes. Au cours de cette session, les participants ont échangé autour des projets réalisés dans la mise en œuvre de police de proximité.

« C’est dans le but de sensibiliser la population de Kindia afin de rétablir la confiance entre la population et la police et cela ne se faire qu’à travers une meilleure connaissance des rôles, des missions et des objectifs qui sont assignés à la police. Nous sensibilisons en langue locale et en français dans les quartiers, nous réalisons des émissions radios et nous organisons des rencontres entre la police et la population pour établir cette confiance entre la population et la police. Les débats ont été très riches et fructueux, les participants ont soulevé des préoccupations. A travers les questions qui ont été posées, nous avons compris qu’ils sont vraiment intéressés à la manière que nous menons nos activités. Ils aimeraient être informé et impliquer dans nos activités. L’une des préoccupations posées, c’est de savoir quelles sont les difficultés que nous nous rencontrons sur le terrain. Ces difficultés vont leur permettre de nous accompagner mais aussi de comprendre où nous en sommes en termes de pourcentage », a expliqué Moussa Mara, directeur exécutif de l’ONG ADES.

Après cet échange fructueux entre les différents acteurs, Mme Fanta Sylla, membre de CLSPD se dit prête à mener des activités pour favoriser ce rapprochement entre la population et la police.

« C’est un combat, nous avons beaucoup d’activités à mener parce que dans la région administrative de Kindia, la majeure partie de la population ne sait pas comment fonctionne la police. Donc, c’est l’un des combats que nous allons mener à travers la sensibilisation. D’abord l’identification des femmes des jeunes, les leaders religieux, leurs expliquer comment la police fonctionne. Donc nous avons tant d’activités à mener dans le cadre de cette doctrine de la police de proximité », dit-elle.

A rappeler que cette session se tient dans le cadre du projet ‘’partenaires pour la sécurité en Guinée : la réforme de la police au service du citoyen’’ mise en œuvre en Guinée par le consortium Coginta, Partners Global et le CECIDE.

Aboubacar Dramé correspondant régional à Kindia

