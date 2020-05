Kindia. Toumany Keita prétend soigner le covid-19 par l’eau : ”c’est une révélation divine”

Un citoyen en séjour à Kindia dit qu’il peut traiter le nouveau coronavirus qui prend de l’ampleur en République de Guinée. Toumany Kéita, originaire de Kérouané cherche à rencontrer les autorités pour pouvoir traiter les malades de Covid-19. Il parle d’une révélation divine.

C’est ce samedi 2 mai 2020 que ce citoyen qui n’est ni médecin, ni marabout s’est adressé à la presse locale. Il compte traiter le nouveau Coronavirus à l’aide de l’eau.

« Je peux soigner le Coronavirus et en finir avec dans tout le pays. Mon médicament est à la base de l’eau. J’ai informé les gens que c’est une révélation divine. J’ai déjà passé l’information dans plusieurs villes de la Haute Guinée, il restait la Basse Guinée. J’invite l’État à prêter attention à ma proposition, si j’échoue, c’est que j’ai menti mais si je réussis, je ne le fais pas à cause de l’argent. Je le fais pour libérer l’islam afin qu’on puisse prier dans les mosquées. Si dans 10 jours, les gens utilisent mon remède, et à la suite qu’on arrive à détecter sur la même personne traitée le Covid-19, qu’on m’arrête », explique Toumany Kéita.

A en croire notre interlocuteur, il n’a pas le remède miracle. C’est suite à une révélation divine qu’il s’est engagé à traiter les musulmans porteurs du nouveau Coronavirus. Son arme est l’eau. Il utilise ce liquide pour vaincre la maladie.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

