Kindia : trois boutiques vandalisées, plusieurs articles et une somme importante emportés

Trois boutiques de la gare routière de Conakry, dans la commune urbaine de Kindia ont été la cible de présumés bandits dans la nuit de dimanche à lundi 21 septembre 2020. Les malfrats auraient emporté plusieurs articles et une somme d’argent importante.

C’est sous une forte pluie la nuit dernière que des individus non identifiés auraient procédé à cette opération. Ils ont d’abord vandalisé deux boutiques à l’entrée principale de la gare routière. Thierno Souleymane Bah dit avoir perdu 4 bidons d’huile et une somme importante dont il ignore le montant.

« Moi, j’ai fermé hier ma boutique avant de rentrer, c’est ce matin que j’ai trouvé, tous les 4 cadenas sont cassés. Je suis entré et j’ai vérifié là où je mets mon argent tout a été emporté. Pour le moment j’ignore le montant. En plus, ils ont emporté avec eux 4 bidons d’huile. Comme ils n’avaient peut-être pas un moyen de déplacement sinon ils pouvaient également emporter les sacs de riz et d’autres objets », deplore-t-il

La boutique de Mamadou Lamarana Diaouné a été aussi la cible des visiteurs indésirables, mais ils n’y ont rien emporté. Le pire s’est déroulé dans l’enceinte de la gare routière où un conteneur a été vidé de son contenu. Le propriétaire qui n’a pas eu le courage de répondre à nos questions a simplement dit ceci aux gendarmes.

« C’est pour ma mère, ils ont emporté tout ce qui se trouvait à l’intérieur et ma maman m’a parlé d’une somme de 120 mille emportée », précise-t-il

L’insécurité prend une proportion inquiétante dans la cité de Manga Kindi Camara, plusieurs boutiques ont été vandalisées depuis la déclaration du nouveau Coronavirus et l’instauration de l’état d’urgence en Guinée.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

