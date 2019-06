Kindia : un accident de la circulation fait 7 morts et 4 blessés à Kolenté

Un accident de la circulation a fait 7 morts et 4 blessés graves sur la route nationale numéro 1 Kindia -Mamou juste à la sortie de la sous-préfecture de Kolenté, préfecture de Kindia. D’après nos informations, ce sont deux véhicules en provenance de Conakry qui sont entrés en collision avec un camion en partance pour Conakry.

C’est ce jeudi, 20 juin aux environs de 9 heures qu’a eu lieu cet accident mortel ôtant la vie à 7 personnes dont 2 hommes et 5 femmes.

Interrogé sur les circonstances de l’accident, le commandant adjoint de la compagnie de la sécurité routière, Ibrahima Bah de confier : « nous étions dans le bureau ce matin lorsqu’on a été informés par le commandant de la brigade territoriale de Kolenté qu’il y a eu un accident à Maléah. Arrivés sur les lieux, nous avons constaté les faits. Ce sont trois véhicules qui étaient intéressés, un camion remorque non immatriculé en partance pour Conakry qui est entré en collision avec deux voitures qui partaient à Labé, un Renault 19 immatriculé RC 12 68 série S et une voiture Peugeot 305 immatriculée RC 8177 série R et sur place 7 personnes ont rendu l’âme. Concernant la cause de l’accident, les enquêtes sont en cours pour déterminer la cause principale de cette collision ».

Après l’accident, le corps des victimes a été transporté à l’hôpital régional de Kindia. Tout comme les blessés graves qui y ont bénéficié de tous des soins intensifs.

Docteur Ibrahima Diallo, médecin interne aux services chirurgie générale à l’hôpital régional Kindia qui confie avoir reçu 4 blessés parle à son tour de collision.

La première blessée se nomme Aïssatou, ménagère 25 ans. Elle a eu des blessures superficielles au niveau du pied droit. Le deuxième c’est Ousmane, 70 ans, il a été reçu dans une situation de douleur corporelle. Le troisième lui il s’appelle Alpha Daye, il avait une douleur au niveau du dos, du coude droit, il avait eu aussi des plaies superficielles au niveau du crâne. Enfin le quatrième blessé, c’est le chauffeur du deuxième véhicule. Il a eu des blessures profondes au niveau de l’avant-bras droit. Ces blessés ont tous bénéficié des traitements convenables, des antibiotiques et ils sont tous conscients », dit Dr Diallo.

Aux dernières nouvelles, le chauffeur du camion qui a percuté ces deux véhicules court toujours.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

