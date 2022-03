Kindia : un accident de la circulation fait deux morts au quartier Caravansérail

Un accident de la circulation a coûté la vie à deux personnes ce lundi 28 mars 2022 au quartier Caravansérail, dans la commune urbaine de Kindia. Selon nos informations, c’est un camion benne qui a percuté un conducteur de taxi moto et ses passagers. Deux personnes ont perdu la vie sur place.

C’est aux environs de 9 heures que cet accident s’est déroulé pendant que ce camion en panne tentait de bouger. Et, c’est là qu’il aurait percuté un motard et ses passagers.

Mamadou Dian Diallo, témoin oculaire revient sur les circonstances de l’accident : « Ce camion était arrêté suite à une panne, les propriétaires tentaient de le régler, quand ils ont allumé, le camion a bougé et cela a coïncidé à l’arrivée de deux motards. Je ne sais pas qu’est-ce qui est arrivé au chauffeur. Il est parti percuter un conducteur de taxi moto et ses passagers. C’est ainsi que le motard et son passager ont perdu la vie », a-t-il expliqué.

Après l’accident, le corps de Sita Bah âgé d’une vingtaine d’années et père de deux enfants et celui de Bountouraby Bah, mère de 9 enfants ont été transportés à l’hôpital régional de Kindia.

« Effectivement, nous avons reçu ce matin aux environs de 10 heures, deux dépôts de corps parmi eux, il y avait un jeune et une femme suite à un accident sur la voie publique. Lorsque l’accident s’est produit, pour la première fois d’abord, c’est le jeune qu’ils ont envoyé et on l’a admis à la morgue. C’est un cas de polytraumatisme, l’ensemble du corps a été touché. La femme est venue en deuxième position qui avait aussi un cas de polytraumatisme », a admis un responsable de l’hôpital régional de Kindia.

Aux dernières nouvelles nous apprenons que le conducteur s’est rendu de lui-même au commissariat juste après l’accident.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

