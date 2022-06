Kindia : un adolescent retrouvé mort sous un tas de sable à Féréfou 2

Un adolescent dont on ignore pour l’heure l’identité a trouvé la mort sous un tas de sable dans la nuit du dimanche au lundi 20 juin 2022, au quartier Féréfou 2, dans la commune urbaine de Kindia. Selon nos informations, il a trouvé la mort asphyxié sous une latérite qui aurait été déversé par un camion.

Ce jeune adolescent que certains responsables de Kindia appellent Alya a été couvert de sable sur la route de Sondi. Interrogé, Saliou Diallo, chef du quartier de Féréfou 2 explique comment le corps a été découvert : « J’ étais chez moi le matin, le chef animateur de la jeunesse m’a appelé pour m’informer de la présence d´un corps sous la terre au niveau de la route pour le reprofilage. Aussitôt, je me suis levé, je suis venu pour faire le constat et je suis parti à la Brigade de recherche que j’ai informé. J’ai informé également la mairie. Avant mon retour, on m’a dit que le préfet était sur les lieux. La Brigade de recherche est entrain de faire le constat. Toute la communauté est indignée. C’est pour la première fois un tel cas se produit ici. Nous n’avions jamais connu ces genres de choses dans notre quartier. C’est un regret profond voyant que cela se passe dans mon quartier », a-t-il expliqué.

Après cette découverte macabre, le corps de la victime a été conduit à l’hôpital régional de Kindia pour l’autopsie. Selon Docteur Mory Kaba, médecin chef adjoint des services des urgences, la victime serait morte d’asphyxie : « Les premières informations que nous pouvons donner, c’est lié à une asphyxie. Peut-être, le jeune était un apprenti chauffeur, le camion était parti déverser du sable, il paraît c´est le sable qui a asphyxié le jeune sans que le maître ne se rend compte parce que le sable était sur le corps. L´élément clinique indique que c´est par suffocation ».

Selon le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia, le chauffeur qui a déversé le sable a été arrêté « Nous avions été réveillé ce matin par cette triste nouvelle de découverte de corps sans vie a Féréfou dans les latérites qui sont transportées par des camions bennes. Nous ne connaissons pas toute son identité d’abord mais son nom c’est Alia qui semble être un chargeur ou un apprenti de camion benne. Dans ce camion, semble t-il? Il dormait dans le camion, par inattention, on a dû charger le camion, lui est couché dedans, le chauffeur est venu déverser, il est reparti. Le chauffeur est actuellement au commissariat central de la police pour les auditions », a souligné le procureur Damou Camara.

Affaire à suivre…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10