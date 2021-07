Kindia : un ancien élève d’une école offre le déjeuner à 540 élèves durant trois jours d’examen

Un ancien élève de l’école primaire de Condetta 1, dans la commune urbaine de Kindia, vient de faire parler son coeur. Mamadou Maka Bah, ancien président le la GUICA NY-NJ-CY (USA) , a offert ce samedi 31 juillet 2021, un déjeuner aux candidats du centre de l’école primaire Condetta 1. Les 540 candidats de cet examen du Certificat d’Etudes Élémentaires et surveillants bénéficieront de ce déjeuner pendant trois jours.

C’est pour honorer ses engagements pris il y a de cela des années que cet ancien élève de l’école primaire Condetta 1 a décidé d’accompagner les différents candidats au CEE orientés dans son ancienne école. Mamadou Macka Bah a offert du pain, du sandwich et du jus aux candidats et encadreurs. Interrogé sur le but de ce geste, Ibrahima Camara, le directeur de l’école primaire de Condetta 1 explique: “ le but, d’abord c’est une reconnaissance envers l’école. C’est ici qu’il a fait ses débuts. Ensuite, c’est pour accompagner les élèves durant ces trois jours d’examen parce que nous savons tous, que la plupart de ces enfants viennent sans déjeuner. Et quand on a faim, on ne peut pas travailler correctement. C’est pourquoi, il s’est donné comme objectif de prendre ces trois jours-là en charge pour que les enfants réussissent. Il m’a dit que depuis qu’il était sur le banc , il a pris l’engagement de venir en aide à ses frères quand il aura les moyens. Et c’est ça qu’il est en train de faire. Donc, nous sommes très ravis de ses actes et nous le remercions infiniment. Aux autres de faire comme lui car nous venons tous d’une école.”

Chaque candidat installé dans sa salle de classe a bénéficié très tôt de son déjeuner. N’naïcha Camara, élève à l’école primaire Condetta 2 a été orientée à Condetta 1 pour passer son examen. Elle apprécie ce geste dont elle vient de bénéficier. “Je le remercie beaucoup pour ce déjeuner. Que Dieu lui donne beaucoup d’argent.”, dit-elle.

Madeleine Tolno, une autre candidate dudit centre, n’a pas manqué de mots pour remercier le donateur. Pour elle, c’est bien ce que Mamadou Macka Bah a fait. “Ce qu’il nous a fait, c’est bien. Ce n’est pas tout le monde qui gagne ça . Je lui dis merci. Que Dieu lui donne longue vie.”, dira-t-elle.

Hormis ces 540 élèves, les différents surveillants et encadreurs de ce centre auront également leur déjeuner durant ces trois jours. Un geste qu’apprécie Mohamed Camara, professeur de Géographie au Collège Kindia 4. “En tant que surveillant mais surtout en tant que parent, nous sommes très fier, nous ne ferons que remercier ce monsieur Bah pour ce geste très significatif. Certains élèves quittent chez eux sans déjeuner alors qu’ils feront face à des sujets mais s’ils savent qu’il y a quelque chose à grignoter après le premier sujet, ils feront le deuxième avec une tête tranquille. Donc on remercie ce monsieur, que Dieu le protège et que d’autres aussi agissent comme lui.”, dit le surveillant Mohamed Camara.

A rappeler que les premières épreuves de l’examen du Certificat d’Etudes Élémentaires ont été lancées ce samedi sur toute l’étendue du territoire national de la République de Guinée. Au total, 12554 candidats passent cet examen dans la préfecture de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10