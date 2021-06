Kindia : un apprenti chauffeur de camion trouve la mort à la carrière de Koliady

Un jeune du nom d’Alsény Sylla, apprenti chauffeur de camion au niveau de la carrière du quartier Koliady, dans la commune urbaine de Kindia a trouvé la mort le samedi 26 juin dernier dans un glissement de sable. Il a fallu l’intervention d’une de leurs machines pour retrouver le corps de la victime.

C’est ce samedi 26 juin que ce jeune âgé de 18 ans a trouvé la mort dans un tas de sable qui l’avait entièrement couvert à la carrière de Koliady. Interrogé sur les circonstances de la mort de ce jeune, son père Ousmane Camara explique :

« C’est la terre qui est tombée sur mon enfant à la carrier. Je lui ai donné à un chauffeur camion benne pour l’apprendre le métier. Donc ils ont parti là bas et ils ont fait un voyage le matin. A leur retour pour le changement du deuxième voyage, il est parti acheter du riz pour le petit déjeuner. Après il est venu s’assoir en bas. C’est en ce moment que la terre a glissé, il était avec ses amis. Eux (ses amis) ont couru parce qu’ils étaient arêtes, tant disque mon fils était assis et il n’avait pas d’équilibre. C’est là-bas que la terre est tombée sur lui. C’est ce qui a entraîné sa mort. Il soutenait également sa mère”, a expliqué le père de la victime.

Pour sa part, Moussa Traoré, chauffeur de camion benne à Kindia parle de certaines difficultés rencontrées à la carrière de Koliady. « Nous avons de sérieux problèmes. Les autorités communales négocient des mauvaises machines pour l’exploitation de cette carrière. Si un chauffeur prend de l’argent avec un client pour venir chercher du sable ou de la terre à la carrière, il éprouve des difficultés parce que tu vas faire deux jours ou trois jours sans y arriver. Les machines qui chargent ici sont souvent en panne. C’est ce qui pousse les enfants à aller sous la terre pour chercher le sable et la terre. Chaque fois il y a des victimes.Tout récemment, la terre a glissé sur le camion d’un chauffeur. On a fait trois jours pour le déterrer. En plus, les mauvais contrats que les propriétaires de machines signent avec les autorités en tenant compte de leur intérêt personnel’’, dit-il.

Alsény Sylla a été inhumé ce dimanche 27 juin 2021 au grand cimetière de Koliady.

Aboubacar Dramé, correspondant regional à Kindia

