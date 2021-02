Kindia: un bébé retrouvé abandonné dans un bas-fond

L’abandon des nouveaux nés et des enfants est devenu récurrent dans la ville des agrumes (Kindia). Le mercredi, 17 février dernier, un bébé qui serait âgé seulement de 5 mois a été découvert dans un bas-fond, au quartier Tafory Météo, dans la commune urbaine de Kindia.

Pour le moment, ses parents restent introuvables et l’enfant est en bonne santé. C’est précisément dans le secteur Météo à Tafory que ce bébé a été découvert dans sa serviette par une citoyenne de la localité. Mariama Camara a immédiatement informé son mari.

“Effectivement, je l’ai trouvé dans une serviette couché là où je puise de l’eau. J’ai appelé mon mari qui, à son tour a informé le chef de quartier. A notre première vue, on pensait qu’il ne respirait pas. C’est à l’arriver du chef de quartier qu’on a su qu’il est vivant. Et, nous l’avons envoyé à la maison. On ignore c’est l’enfant de qui car, c’est très difficile de l’identifier, c’est un bébé. Je me demande pourquoi une mère peut abandonner son enfant. Si tu ne veux pas un enfant ne tombe pas enceinte, c’est tout! Pour le moment, le bébé est avec moi et je compte le garder”, a joute –t-elle.

Après cette découverte, le responsable du quartier a effectué des démarches. L’enfant a été lavé, habillé et soigné par les médecins? explique Mamadouba Camara, chef de quartier de Tafory Météo.

‘’Moi, j’ai été informé par l’un de mes chefs secteurs qu’un bébé a été retrouvé dans sa circonscription. Je me suis rendu sur les lieux et effectivement, j’ai trouvé l’enfant. Immédiatement, nous l’avons fait monter en informant les autorités. Après un examen au centre de santé de Tafory, ils nous ont dit de l’envoyer à l’hôpital régional. En partant, nous sommes passés à la commune précisément, au niveau du comité exécutif local de la protection des enfants, qui ont fait toutes les démarches nécessaires. Pour le moment, on ignore qui a déposé l’enfant. Seulement nous l’avons trouvé dépérit et c’est pourquoi il a été soigné à l’hôpital. Comme madame Mariama Camara a déjà beaucoup fait, on compte lui donner cet enfant’’, ajoute le chef de quartier.

De janvier à nos jours, trois bébés ont été retrouvés abandonnés dans la commune urbaine de Kindia. Et, ce bébé est le troisième cas nous a confié le président ducomité exécutif local de la protection des enfants de la commune urbaine.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 19