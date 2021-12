Kindia: un boulanger broyé par un camion ivre, à Kaliakhory

Un boulanger du nom de Younoussa Barry a trouvé la mort dans la soirée du mercredi 22 décembre, dans un accident de la circulation à Kaliakhory.

Selon les témoignages, c’est un camion rempli de bois et de bière qui a broyé la victime à quelques mètres du commissariat urbain de cette localité.

C’est un camion immatriculé RC 24-36 en provenance du quartier Wondy qui a percuté deux motos sur la route nationale numéro 1. Dès après l’accident, le corps de Younoussa Barry marié et père de 6 enfants a été retrouvé broyé sous le camion.

Mohamed Camara, témoin oculaire donne les circonstances dans lesquelles, cet accident s’est déroulé.

« Oui, je suis témoin de l’accident, j’ai juste quitté à la maison, j’ai vu un camion rempli de bois et de la bière qui venait en toute pompe et il y avait deux motos devant lui, il est venu racler les deux motos. Et, lorsqu’il a percuté les deux motos, un a trouvé la mort sur place et deux autres gravement blessés ont été conduits à l’hôpital je crois. Dès après l’accident, le chauffeur et les apprentis ont pris la fuite et dans le camion, il y avait une femme et son bébé mais eux il n’y a rien de grave je suppose. Je crois aussi, c’était un apprenti qui était derrière le guidon pas le chauffeur car on pouvait comprendre en voyant l’allure du camion. », ajoute-t-il

Dès après cet accident, la police très proche du lieu a effectué ses premiers constat..

« Dans cet accident ce qu’on a pu constater, c’est un accident grave car il y’a une mort d’homme sur place et les deux autres blessés, il y’a un qui se trouve dans le coma . Nous leurs avons envoyé à l’hôpital régional de Kindia », a dit Tamba Milimono, stagiaire au commissariat urbaine de Kaliakhory.

Informer de ce drame, Moustapha Barry, le frère de la victime s’est rendu sur les lieux. Son frère Younoussa Barry broyé par le camion reste méconnaissable.

« Celui qui est décédé c’est mon frère, il s’appelle Younoussa Barry. Je venais de rentrer à la maison en provenance de la ville, c’est là-bas qu’on m’a informé qu’il a eu un accident et qu’il paraît il y’a là-bas l’un de mes frères. Arrivé sur les lieux j’ai vu c’est mon frère Younoussa. Il était sous le véhicule, la tête, la poitrine broyé. Je ne peux rien faire si ce n’est de me remettre à Dieu.« , dit-il

Pour l’heure, la cause de cet accident n’est pas encore élucidée. Après l’accident, le chauffeur et ses apprentis ont pris la fuite.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10