Kindia : un camion marche sur sa tête alors qu’il dormait

Un camion immatriculé RC 2436 J a marché sur la tête d’un jeune d’une vingtaine d’années à la contournante, dans la sous préfecture de Damakania. Le corps de la victime dont on ignore le nom pour le moment a été déposé à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia.

C’est aux environs de 6 heures du matin que ce camion Renault a broyé la tête de ce jeune en plein sommeil. La scène s’est déroulée à la station Shell de Damakania explique Mohamed Soumah, gardien de la station Shell, « ce matin ont n’a réveillé tout le monde dont le propriétaire dudit camion, lui aussi a réveillé ses apprentis. Devant le camion en question, il y avait une citerne, la citerne a démarré et bougé. Au moment où nous on cherchait à prier, le chauffeur là a dit à son apprenti d’arrangé une partie de leur camion avant de bouger. C’est ce qui a été fait et le chauffeur a dit de bouger, mais il se trouve quand on a réveillé les gens, le monsieur qui est mort a pris le banc, et partir se couché sous le camion sans que personne ne sache. Donc le chauffeur a chauffé, chauffé le camion et pendant qu’il cherchait à déplacer le camion pour garer à côté parce que son apprenti était à la douche, le monsieur était toujours sous le camion. Il est donc mondé sur lui et le drame s’est produit. Mais malheureusement, personne ne lui a reconnu ici.» Explique-t-il

Aux dernières nouvelles, le camion ainsi que le chauffeur ont été transportés au commissariat central de Kindia pour un constat effectif.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10