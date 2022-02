Kindia: un chef de quartier victime d’agression à main armée accuse « son chauffeur » de complicité

A Kindia, le chef de quartier de Thierno Djibya a été agressé dans la nuit du mardi 08 au mercredi 9 février 2022, par des individus armés. Les malfrats ont emporté la somme d’un million de francs guinéens et le téléphone su chef de quartier. Elhadj Djibril Diallo, puisque c’est de lui qu’il s’agit accuse son chauffeur d’être complice de cette attaque nocturne.

L’attaque s’est déroulée aux environs de 4 heures au carrefour Mangoyah pendant que le chef de quartier allait à la rencontre de son chauffeur pour rallier la capitale Conakry.



Elhadj Djibril Diallo sur sa mésaventure. « Effectivement, j’ai été attaqué à 4 heures du matin par des bandits armés. Je devais partir à Conakry pour une audience. Je suis allé à la gare routière et j’ai négocié un chauffeur en complicité du syndicat et on s’est attendu sur un prix perce que vu ma situation, je ne peux plus conduire. Le chauffeur, il est venu ici, nous avons échangé et je lui ai donné 50.000 comme avance et une somme de 50.000 pour son transport de Wondy jusqu’à chez moi pour qu’on bouge à 4 heures. J’ai fait mes prières et je l’ai appelé de venir pour qu’on bouge. D’abord, il me dit qu’il cherche un taxi. Après je l’appelle à nouveau, à 4 heures 30 minutes, il me dit, qu’il n’arrive pas à avoir un taxi en me disant d’aller lui trouver au carrefour de Mangoyah pour qu’on bouge ensemble. J’ai pris la voiture et ma femme m’a dissuadé de ne pas partir. Je suis sorti. Arrivé au carrefour, j’ai vu un camion qui venait et devant se trouvait une moto. Le conducteur de moto s’est arrêté et ils sont venus vers moi, l’un d’eux m’a braqué son arme, il a dit donne où je te tue. Ils m’ont fait descendre de la voiture, il a tiré en l’air une fois, j’ai crié mais personne n’est sorti. Ils ont pris 1 million dans ma poche. Celui qui détenait le pistolet a encore dit donne où je vais te tuer et je l’ai dit que je n’ai rien, vous avez pris tout ce que j’avais. Il a encore tiré en l’air. Nous étions dans ça, ma femme inquiète m’a appelé, dès que le téléphone a sonné, ils se sont mis à me fouiller mais comme je portait un boubou de couture Sénégalaise, très difficile d’avoir le téléphone, ils m’ont terrassé et l’autre a fait sortir un grand couteau et il a coupé une partie de mon habit pour emporter mon téléphone. Ils étaient deux, un soussou et un peulh et j’ai été blessé au niveau de mon pied », a d’abord expliqué le chef de quartier avant d’accuser « son chauffeur » de complicité : « Le chauffeur, quand il m’a dit d’aller, je suis parti, et lui, au lieu de partir là-bas, il est venu à la maison en disant à ma femme qu’il a été attaqué. Devant moi, il s’est mis à s’expliquer et je l’ai dit de ne rien m’expliquer car pour moi, il est complice de cette affaire. Mais moi, je ne veux pas lui faire du mal et tout ce qui s’est passé, je laisse à Dieu », a-t-il ajouté.

Pour le moment, nous n’avons pas pu entrer en contact avec le chauffeur censé d’accompagner Elhadj Djibril Diallo à Conakry.

Néanmoins, Elhadj Djibril Diallo compte porter plainte pour la sécurisation de la « contournante » mais pas pour faire du mal à son soi-disant chauffeur dit-il.



Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10