Kindia : un conducteur de taxi-moto tué dans un accident de la route

Un conducteur de taxi-moto a trouvé la mort ce mardi, 20 avril 2021 dans un accident de la circulation au centre ville de Kindia. Selon les informations, c’est suite à la collision de deux motos que le camion aurait percuté touché ce motard qui serait un habitant du quartier Solia.

Après l’incident, les conducteurs de taxi-motos ont pris d’assaut le camion avant de le brûler. C’est aux environs de 9 heures ce mardi que ce conducteur de moto-taxi a trouvé la mort au carrefour banque Marocco guinéenne. Abdoul Karila Diallo, est celui qui a envoyé un blessé à l’hôpital.

“Effectivement, je venais juste de garer devant l’agence Orange. Le camion montait et il y avait deux motards derrière. Ils ont voulu passer devant et c’est ainsi ils se sont coincés, un a perdu l’équilibre. Directement, il est s’est retrouvé sous le camion et le pneu est monté sur sa tête. Je suis venu immédiatement sur les lieux et j’ai vu que le conducteur est déjà mort. La deuxième personne est un étudiant au CFP, je lui ai pris sur la moto et je lui ai envoyé à l’hôpital. Heureusement, rien ne lui ai arrivé, je lui ai laissé à l’hôpital et je me suis retourné”, explique-t-il.

Après l’accident, les conducteurs de taxi-motos ont jeté des pierres blessant quelques citoyens avant d’incendié le camion malgré la présence de quelques policiers venus pour faire le constat.

“Ce que je déplore depuis l’acte s’est produit, c’est qu’en commun accord avec un gendarme de la Banque, nous avons appelé l’autorité mais jusqu’à présent, elle n’est pas venue et les motards ont incendié le camion”, ajoute ce témoin.

A noter que la victim, Seydou Diallo est originaire de Lélouma. Il s’est marié, il y a de cela trois mois.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

