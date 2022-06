Kindia: un conflit domanial à Madina-Oula fait un mort et des blessés par balles

Un affrontement autour d’un domaine dans la sous préfecture de Madina Oula, dans la préfecture de Kindia vient de faire un mort et plusieurs blessés par balle ce mardi 28 juin 2022. Selon nos informations c’est suite à des échanges de tirs entre la famille Gnèguèyah et la famille de Dar-es-salam autour d´un domaine.

C’est autour d’un domaine se trouvant à Fossikhouré relevant du district de Haut-Tamisso que ces deux familles se tuent. Contacté autour de ce drame qui fait tant de bruit dans le centre urbain de Kindia, Apha Bangoura un citoyen de ladite localité nous a confirmé l’incident à ces termes. 《 C’est vrai au moment où je vous parle c´est tellement chaud ici. Les échanges de tirs entre les deux familles à savoir la famille de Gnèguèyah et Dar-es-salam se poursuivent. Tout est parti autour d´un domaine litigieux dont chacune d´elles réclament la paternité. Pour le moment il y a eu plusieurs blessés dont quatre par balles et un a succombé à ses blessures. Le marché hebdomadaire de Madina Oula même n’a pas eu lieu aujourd’hui. Celui qui est décédé sont corps est pour le moment couché ici, les blessés ont été transportés d´urgences à l’hôpital régional de kindia. Pour le moment les forces de défense et de sécurité sont en cours pour le maintien d´ordre. 》 Explique-t-il

Affaire à suivre…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10