Kindia : un coupeur de route tué par un chauffeur de minibus aidé de ses passagers

Cette fois, c’est le retour à l’envoyeur. Un coupeur de route a été tué ce lundi 15 juin 2020 par un chauffeur d’un minibus de transport en commun avec l’aide de ses passagers. D’après nos informations, le véhicule a été pris en filature par trois coupeurs de route, dans la sous-préfecture de Kolenté, préfecture de Kindia.

C’est un groupe de trois coupeurs lourdement armés qui se sont attaqués à un minibus aux environs de 4 heures du matin dans la commune rurale de Kolenté. Un des malfrats a été tué sur place. Contacté ce matin, le sous-préfet de Kolenté, Alseny Savané explique.

<< Aux environs de 6 heures 40 j’ai été appelé par le commandant de brigade adjoint de la gendarmerie de Kolenté, me signifiant qu’un véhicule aurait été attaqué par des coupeurs de route. Selon lui, après l’attaque, l’un des coupeurs qui urinait a été attaqué par le chauffeur lors de la bagarre, la main de l’un d’eux a appuyé sur la détente. Le bandit a été touché au niveau de la tête et a rendu l’âme. Les autres voulant venir prêter main forte à leur coéquipier ont été à leur tour attaqués par les passagers et ces derniers se sont enfuis. Pour le moment, le corps de la victime est à Kolenté.>>

Toujours est que ces coupeurs de route continuent à opérer dans la préfecture de Kindia sans parfois être inquiétés. Le sous préfet appelle à l’implication des citoyens.

<< Après cet acte, je lance un appel à l’endroit de tous les citoyens. Dans les pays hautement développés même vers chez nous, les citoyens doivent s’impliquer et ce qui s’est passé hier, c’est grâce à la complémentarité des passagers et le chauffeur que l’un des malfrats a été maîtrisé. Ces malfaiteurs résidents dans les quartiers donc, chacun doit contribuer dans la fourniture des informations à qui de droit c’est-à-dire aux services de sécurité>>, indique Monsieur Alsény Savané.

A en croire le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia, Amadou Diallo, une enquête est déjà en cours pour identifier l’origine de l’arme saisie sur les lieux afin de mettre main sur les deux autres malfrats en fuite.

Affaire à suivre…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10