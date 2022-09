Kindia. Un couple d’Américains se convertit à l’islam et se nomment Daouda et Salématou Diallo

Ce vendredi 16 septembre, un couple d’Américains vivant aux USA venus en Guinée comme volontaires du programme « Farmer to farmer » de l’USAID a décidé, sous l’impulsion de Elhadj Ibrahima Diallo, de se convertir à l’islam, à la grande mosquée de Féréfou, à Kindia, ville située à 135 km de la capitale Conakry.

L’homme du nom de Dan Lavin et sa compagne Sylvia Szabo sont devenus respectivement Daouda Diallo et Salématou Diallo. Ils disent être impressionnés par les bonnes pratiques des musulmans, la solidarité, l’amour, la justice et l’acceptation d’autrui. Des qualités et des pratiques qu’ils ont déjà remarquées en Sierra Leone où ils ont vécu pendant 2 ans comme volontaires du corps de la paix. Ils confient avoir trouvé très chaleureux l’accueil qui leur a été réservé depuis leur arrivée en République de Guinée.

L’homme est venu pour former les jeunes entrepreuneurs agricoles évoluant à Kindia et la femme pour former l’ONG APEK Agriculture et la Féderation des Organisations maraichères de la Basse Guinée.

« En tant qu’ami du couple, je leur ai montré comment faire la grande toilette, les abulitions et comment prier. J’ai compris qu’ils aiment notre religion, ils aiment notre pays et j’ai mobilisé les fidèles musulmans de Kindia pour organiser la cérémonie », confie à Mediaguinee Elhadj Ibrahima Diallo.

Le couple retournera bientôt aux États-Unis et a décidé de continuer sur la voie islamique.

DIS