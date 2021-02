Kindia : un enfant de 4 ans retrouvé abandonné en pleine brousse, à Damakania

Le vendredi 12 février 2021, un enfant a été retrouvé dans un district de Foulaya, dans la commune rurale de Damakania. Selon nos informations, cet enfant qui serait âgé seulement de 4 ans a été découvert dans une brousse du secteur Mègnimah avant d’être conduit dans une structure sanitaire de la CR.

C’est un enfant dont l’identité n’est pas connue pour le moment. Couché dans une brousse, avec un sac plastique contenant ses vêtements à ses côtés. Il a été retrouvé grâce à un citoyen qui était de passage. Informée par les citoyens, Kadiatou Barry, agent de santé communautaire s’est rendue sur les lieux . « C‘est ce vendredi aux environs de 16 heures à 17 heures qu’on m’a appelée pour m’informer de la découverte de l’enfant. Il paraîtrait que sa mère l’a abandonné dans la brousse. C’est ainsi que j’ai informé mes chefs. Nous nous sommes rendus sur les lieux et nous avons trouvé effectivement que c’est un enfant qui a été abandonné là par quelqu’un. Nous l’avons trouvé dans le secteur Mègnimah abandonné sous un anacardier. Et le pire, il dormait profondément. J’ai automatiquement dit que l’enfant là n’est pas perdu plutôt il a été jeté. Parce qu’il était là avec ses vêtements, chaussures et son huile. Après l’autopsie des autorités, nous avons emmené l’enfant à l’hôpital pour des soins. Il était là avec des fourmis et des mouches sur tout son corps. Sa santé est vraiment critique et c’est pourquoi nous l’avons envoyé à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia. », explique Kadiatou Barry.

Arrivé à l’hôpital, cet enfant, don’t les autorités ont du mal à trouver les parents, a été mis sous traitement, explique Dr Balla Koïvogui, médecin chef à la pédiatrie de l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia. « L‘enfant a été admis en pédiatrie pour écoulement nasal, agitation plus fièvre pour une évolution de 4 jours. A l’examen physique, il était conscient, agité et légèrement fébrile. On notait quelques râles au niveau de ses poumons. Nous avons ensuite noté une infection respiratoire en lui aigüe. Il aurait fait 4 jours sans manger. », dit-il.

Depuis sa découverte jusqu’hier lundi 15 février 2021, personne ne s’est présenté pour identifier cet enfant.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10