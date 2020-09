Kindia : un enfant de 6 ans retrouvé ligoté dans une église, la bouche muselée”, ce serait l’œuvre d’un fou

Un enfant du nom de Mohamed âgé de seulement 6 ans, a été retrouvé ce mercredi, 23 septembre dans une église de la ville de Kindia. Selon nos informations, c’est un inconnu qui l’aurait battu et attaché avant de le laisser la bouche muselée dans une église de la place.

C’est aux environs de 12 heures que cet enfant a été retrouvé dans une église de Kindia. Fatoumata Camara mère de l’enfant explique : « Moi, j’étais arrêté et j’ai vu les gens devant l’église, dès que je suis venue, ils m’ont dit que c’est mon enfant qui était attaché, la bouche bandée dans l’église. J’ai demandé à Mohamed, il m’a dit qu’il a été frappé par quelqu’un qu’il ignore, celui-ci l’a attaché et mis la colle sur sa bouche avant de partir. Après, je l’ai pris et nous sommes partis. »

L’administratrice du grand marché de Kindia, Madame Sow Aïssatou a eu vent de ce fait insolite et s’est rendue immédiatement sur les lieux. Selon ses informations, c’est un fou qui aurait attaché l’enfant.

« Moi, dès que j’ai vu les gens courir vers l’église, je m’y suis rendue mais la mère et son enfant n’étaient plus là-bas. Dès que les gens se sont dispersés, j’ai appelé sa mère mais le corps de l’enfant était chaud et il avait peur. Quand il s’est repose, je lui ai demandé, il m’a dit que c’est un fou qui l’a frappé, attaché et laissé à l’église. Pour le moment, l’auteur de cet acte reste introuvable », la première autorité du grand centre de négoce de Kindia.

Force est de préciser qu’au marché de Kindia, certaines femmes abandonnent souvent leurs enfants qui échappent à tout contrôle maternel. Une situation qu’a déplorée l’administratrice.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10.