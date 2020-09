Kindia : un enfant trouve la mort dans les eaux de la rivière Wawa

La rivière Wawa a encore fait de victime. Un enfant âgé d’une dizaine d’années a trouvé la mort ce dimanche, 28 septembre suite à une noyade dans la rivière Wawa. Yaya Sylla alias Kondéto, résident au quartier Wondy s’est noyé dans la rivière Wawa avant que son corps ne soit repêché par un conducteur de Taxi moto.

C’est aux environs de 13 heures que le corps de cet enfant a été retrouvé dans les eaux de la rivière Wawa par un conducteur de taxi moto qui l’a immédiatement conduit dans un centre de Santé.

Djénabou Camara, mère de la victime explique : “Moi, je suis revenu du marché, aux environs de 14 heures ma coépouse m’a dit qu’ils ont ramené mon enfant, qu’il s’est noyé à Wawa. Je lui ai demandé, où il se trouve , elle m’a dit, au centre de santé de Wondy. Je suis partie, j’ai trouvé son corps enveloppé dans une couverture, j’ai regardé et c’était mon enfant. Je me suis mise à crier. Il ne va pas au marigot, on le lave ici, le voir mourir là-bas, ça nous fais très mal”.

Informé du drame, le père de Yaya Sylla est inconsolable. Il dit s’en remettre à Dieu. “Je l’ai laissé à la maison, il n’avait rien. Au travail, on m’a appelé de venir à la maison sans me dire le motif. Ils ont insisté et je suis venu. Arrivé, mon frère m’a dit que mon fils Yaya est mort de noyade. Là où j’étais, je ne comprenais rien. Mais comme je ne peux rien de ce qui est arrivé, je me remets à Dieu.”, dit Ibrahima Sort Sylla en larmes.

La rivière Wawa continue d’ôter la vie aux citoyens de Kindia. Le mois dernier, c’est le corps d’un marchand qui a été repêché par les citoyens.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

