Kindia: un enfant tué par une grenade au quartier Férefou

Un enfant âgé seulement de 17 ans, du nom de Alhassane Kourouma, vient de trouver la mort ce mardi 30 mars 2021, suite à l’explosion d’une grenade au quartier Féréfou, dans la commune urbaine de Kindia. Selon nos informations, la victime Alhassane Kourouma et ses amis étaient partis déplacer un lit de la famille d’un militaire et c’est là que tout est arrivé.

C’est un fait inattendu qui s’est déroulé cet après-midi au quartier Féréfou, dans la commune urbaine de Kindia. L’explosion d’une grenade a causé la mort d’un enfant et blessé trois autres dans une concession. Interrogé sur les circonstances de ce drame, Amadou Soumah, tuteur de la victime, répond en ces termes: “C’est suite à un accident. C’est une de ses maîtresses de l’école primaire qui l’a appelé avec ses camarades cet après-midi pour aller déplacer un lit dans sa maison. Mais paraît-il que le mari de cette dame est un militaire. Il avait ses effets militaires dans le terroir du lit. Quand ils ont déplacé le lit, les objets sont tombés. Il a ramassé maintenant la grenade et il ne savait pas quoi en faire. C’est ainsi qu’il a enlevé le couvercle. Finalement il voulait refermer encore mais trop tard. La grenade a explosé. Blessé, il a été transporté à l’hôpital et c’est là qu’il a rendu l’âme. Et trois de ses camarades ont été blessés».

Aux dernières nouvelles, le corps d’Alhassane Kourouma a été rendu à sa famille et il a été inhumé au cimetière de son quartier, Féréfou.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

