Kindia: un faux directeur de radio condamné à 1 an de prison

Arrêté le 13 septembre dernier pour s’être fait passer pour le Directeur Régional de la radio Espace Kania dans le but d’escroquer à travers une fausse identité les femmes, Mohamed Camara vient d’être situé sur son sort ce lundi 28 novembre 2022 au tribunal de première instance de Kindia.

Ce faux directeur régional de la radio Espace Kania qui a passé plus d’un an à arnaquer plusieurs filles vient d’être condamné à un an d’emprisonnement ferme et au remboursement de 2 millions cinq cent mille francs guinéens.

Poursuivi pour des faits d’arnaque et usurpation de titre, Mohamed Camara qui s’est servi de l’image de Moussa Campos Soumah pour accomplir sa sale besogne a écopé d’un an d’emprisonnement ferme. Il payera également une somme d’un million cinq cent mille francs guinéens à l’une de ses victimes en guise du prix du téléphone qu’il le lui aurait retiré. Le directeur régional de la radio Espace Kania, lui, recevra de la part de ce condamné, une somme d’un million francs guinéens.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

