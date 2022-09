Kindia : un gardien abattu de plusieurs balles, à Foulayah

Un jeune âgé d’une trentaine d’années a été tué dans la nuit du mercredi à ce jeudi 22 septembre 2022 à son lieu de travail à Foulayah, un district relevant de la sous-préfecture de Friguiagbé, préfecture de Kindia.

Selon nos informations, Alhassane Soumah, marié à une femme a été assassiné par des bandits.

La victime est gardien de la faîtière des associations de services financières de la Basse Guinée (FASEF-BG).

Selon le président du district de la localité, Elhadj Soriba Soumah, les assassins de Sana sont venus sur plus de 5 motos.

« C’est aux environs de 3 heures du matin, on a entendu des tirs. Les bandits ont pris toute la route. Les jeunes ont voulu manifester pour sauver le gardien mais les bandits étaient très nombreux et ils sont venus sur les motos plus de 5. Ils ont éteint d’abord les ampoules avant de s’attaquer à la banque. Ils ont percé les murs et plafonds car le gardien avait refusé d’ouvrir la porte. C’est ainsi ils ont tué Sana en logeant plusieures balles dans son corps. Mais il a été beaucoup plus touché sur les jambes car il était derrière la porte au moment où l’on a tiré sur lui. Ce n’est pas la première fois que cela se déroule ici. Nous demandons aux autorités de nous aider sinon ce n’est pas bon. Il y a trop de banditisme chez nous ici à Foulayah », explique-t-il.

Des coups de tirs ont retenti dans la localité qui a réveillé certains citoyens. Une dame du nom de Kadiatou Camara témoigne : « effectivement, j’ai entendu des tirs. Après, j’ai entendu quelqu’un crier en demandant au secours. Comme il faisait nuit, Mais, je ne pouvais pas sortir . Et, c’est le matin que j’ai vu des gens regroupés devant la banque et le coprs de Sana y était. Nous sommes tout le temps confrontés à l’insécurité »

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10