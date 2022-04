Kindia: un homme blessé par balle dans l’attaque d’une famille par des bandits armés

Ces derniers jours, l’insécurité refait de plus en plus surface dans la commune urbaine de Kindia. Dans la nuit du jeudi 31 mars 2022, un homme du nom de Ibrahima Diallo, âgé de 42 ans, marié et père de quatre enfants a été agressé par des bandits armés au quartier Gare. Selon nos informations, Ibrahima Diallo a été attaqué lorsqu’il revenait d’une rencontre familiale avec ses deux épouses.

C’est aux environs de 23 heures que cette famille a été agressée par des inconnus armés. Interrogé sur les circonstances de cette attaque, Mohamed Diouldé Diallo, frère de la victime témoigne : « C’est après une rencontre chez l’un de nos frères qui ne s’entendait pas avec sa femme que ces bandits nous ont attaqué. Sur la route, nous étions devant lui et ses femmes. Deux bandits sont sortis et ont directement demandé à mon frère et ses femmes de donner leurs téléphones. C’est ainsi que mon frère a dit qu’il n’a pas de téléphone, le premier bandit a mis sa machette sur le cou d’une de ses femmes et l’autre a crié . Mon frère s’est maintenant attaqué au second bandit et c’est dans cette lutte que le bandit qui était avec l’une de ses femmes a tiré sur la tête de mon grand frère pour se sauver », a-t-il témoigné.

Au cours de l’attaque, deux personnes ont été également blessé avant qu’Ibrahima Diallo ne soit transporté d’urgence à l’hôpital régional de Kindia.

« Ibrahima Diallo a repris connaissance mais pour l’heure, on ignore si sa vie en dépend ou pas. Tout porte à croire qu’il a reçu une balle qu’utilise les chasseurs traditionnels parce qu’il y avait d’abord une grande plaie au niveau de l’épaule et des petites plaies au niveau de son front », a confié Ibrahim Chérif, médecin interne au service de la chirurgie de l’hôpital régional de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

