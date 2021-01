Kindia : un homme kidnappe une fillette de 13 ans et tente de la violer, à Wondy

Une fille âgée seulement de 13 ans a été sauvée de justesse d’un cas de viol par les citoyens, en collaboration avec les services de sécurité de la commune urbaine de Kindia. Mamaissata Bangoura, élève de la 5 ème année et vendeuse d’eau glacée a été kidnappée par un inconnu au quartier Gangan.

L’acte s’est déroulé ce jeudi 21 janvier 2021 aux environs de 17 heures pendant que Mamaïssata Bangoura revendait de l’eau glacée au quartier Gangan. Elle a été kidnappée et envoyée au quartier Wondy, le domicile de son agresseur. Interrogée, la victime raconte sa mésaventure : « j’étais arrêtée en train de vendre de l’eau glacée au carrefour Dadya. Deux jeunes sont venus sur une taxi moto. Celui qui était derrière m’a appelé et dit qu’il veut de moi. Je lui ai dit: “laisse-moi”. Immédiatement, il m’a pris par le cou et embarqué sur la moto. Puis ils m’ont envoyé à Wondy chez le jeune. Je criais mais personne n’est venue au secours. Et personne ne s’est rendu compte. En route, j’ai entendu le jeune dire au conducteur de taximoto,’’ allons chez moi, je veux te payer 300.000 GNF . Suite aux cris, la femme de son oncle est venue pour intervenir. Peu après, son oncle aussi est venu pour intervenir , il lui a même donné un coup de gifle et me prendre de nouveau et m’envoyer à un autre lieu où il a tenté d’enlever ma culotte. Il a tenté de me violer, mais il n’a pas pu. C’est ainsi qu’il a dit qu’il va me tuer. Il a cogné ma tête à l’aide d’un caillou. Finalement, les voisins et les gendarmes qui ont été informés par son oncle sont venus m’aider. Il a été arrêté et j’ai été transporté à l’hôpital», explique la victime, Mamaïssata Bangoura.

La mère de la victime insiste à ce que justice soit faite même si il n’y a pas d’attouchement. « Moi, j’étais couchée malade quand j’ai été contactée par un gendarme me disant d’aller rapidement à l’hôpital régional de Kindia, au service d’urgence. Arrivée, j’ai trouvé ma fille. Pourquoi ce jeune s’attaque à ma fille? Je réclame justice », s’insurge Mabinty Soumah, vendeuse de glace au carrefour Dadya.

Aux dernières nouvelles, le présumé coupable qui serait un récidiviste a été conduit à la gendarmerie mobile de Sinania pour des fins d’enquêtes.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

