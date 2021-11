Kindia : un jeune trouve la mort par noyade, à Kilissi

Une jeune du nom d’Ousmane Danfakha a trouvé la mort le dimanche 21 novembre dernier, dans les eaux de Kilissi, dans la commune urbaine de Kindia. Selon nos informations, ce jeune natif de Kindia est venu de Conakry pour passer de bons temps avec ses amis. Et c’est là qu’il s’est noyé.

Son corps a été retrouvé après plusieurs heures de recherche. C’est en prenant des photos à Kilissi que ce jeune déjà diplômé se serait noyé avant de trouver la mort. Interrogé sur les circonstances de cette noyade, le responsable de d’exploitation des eaux de Kilissi répond :

« C’est aux environs de 18 heures qu’un groupe de jeunes est venu pour blaguer. Entre temps, ces jeunes sont partis prendre des photos au bord de l’eau. Quand ils sont arrivés, il y a un premier groupe qui est descendu dans l’eau pour prendre des photos après ils sont remontés. Les autres aussi sont descendus et dans c’est ces mouvements que ce jeune n’a pas pu revenir avec ses amis. Son ami est parti tirer sa main mais très malheureusement, il était un peu lourd. Il nous a alerté, nous sommes venus et on s’est mis à sa recherche mais en vain », explique Mohamed Sylla.

Après des heures de recherche, c’est ce lundi 22 novembre 2021 que le corps de ce jeune âgé de la vingtaine a été retrouvé avant qu’il ne soit transporté à la morgue de l’hôpital régional de Kindia. Le responsable d’exploitation de ce site touristique lance un appel en ces termes.

« Ce que nous allons dire aux personnes qui viennent ici, c’est qu’il est dit, quiconque vient ici, on le dit pas de baignade. Donc ce que je vais demander aux jeunes, c’est un endroit où on vient pour se récréer et non pour nager. Sinon les dispositions sont déjà prises mais nous allons encore renforcer pour éviter de tel incident », dit-il.

Ousmane Danfakha, a été inhumé dans la soirée du lundi après la prière de 16 heures.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

