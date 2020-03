Kindia : un médecin vétérinaire battu par une équipe de patrouille

Un médecin vétérinaire dit avoir été tabassé dans la nuit de vendredi à samedi par une patrouille dans la commune urbaine de Kindia. Selon la victime, il a été méchamment battu ainsi que son conducteur de moto-taxi avant d’être déposé au Camp Kémé-Bouréma.

Cet incident survient au moment où la manière de procéder des patrouilles dans la ville de Kindia est pointée du doigt par certains citoyens.

Salimou Conté aurait été battu lorsqu’il quittait dans un hôtel de la place aux environs de 2 heures du matin.

Trouvé à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo, le vétérinaire en fonction au centre épidémiologique, microbiologique et soins médicaux de Kindia raconte : « C’est hier nuit vers 2 heures du matin lorsque je quittais au Buffet de la Gare pour rentrer chez moi que j’ai rencontré un groupe de patrouille. Lorsqu’ils se sont mis à notre poursuite, j’ai dit à mon motard de s’arrêter car, je ne peux pas fuir les bandits y compris les militaires. C’est ainsi que le motard a garé. Dès qu’ils sont venus, ils n’ont point demandé les pièces mais ils se sont automatiquement mis à nous tabasser. Après, on nous a fait monter dans leur pick-up avant de nous conduire au camp Kemé-Bouréma. Le moment pour eux de nous faire entrer dans leur bureau, c’est là où j’ai eu l’aide d’un militaire qui est une vieille connaissance qui m’a dit de m’échapper. Car, selon lui, j’ai beaucoup souffert. Regardez mon dos, c’est pas normal ça. Eux qui doivent nous protéger des malfrats, ce sont eux qui nous maltraitent. C’est dommage. Heureusement, dans le camp, on ne m’a pas frappé grâce à l’aide de mon ami. Les gens-là doivent contrôler les pièces d’identification des citoyens avant de les frapper sans raison. Et, ils sont là pour nous les citoyens et pas contre nous », explique-t-il.

Personne n’est contre la patrouille mais aucune procédure n’est respectée à l’égard des noctambules, ajoute la victime, avant de manifester son envie de porter plainte.

« Rafler, c’est normal pour la sécurité de nous les citoyens mais il faut de la bonne manière. Si vous sortez, il faut voir ceux qui sont coupables. Ce qui se passe au niveau de leur camp là-bas, c’est grave et c’est du n’importe quoi. Moi, je vais porter plainte contre ces gens-là puisque nous sommes dans un Etat de droit », ajoute- t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

