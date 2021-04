Kindia: un père de famille trouve la mort par électrocution, à Comoyah

Un homme âgé d’une trentaine d’années, marié à une femme, a été électrocuté ce vendredi 9 avril 2021 dans le district de Comoyah, relevant de la commune urbaine de Kindia. Abdoulaye Diallo, père de 5 enfants, a trouvé la mort pendant qu’il coupait les branches d’un manguier.

Selon les témoignages recueillis sur les lieux, ce père qui serait un puisatier est monté à un arbre pour couper les branches. Et c’est là qu’il a été électrocuté. C’est suite aux cris des enfants qu’Elhadj Ibrahima Nouhou Diallo a été averti. « C’est aux environs de 17 heures, moi j’étais dans ma chambre quand j’ai entendu les enfants crier dehors. J’ai cru que c’était du cinéma. Je suis sorti et j’ai trouvé le monsieur suspendu au manguier. Les gens sont venus d’un peu partout en disant qu’ il est décédé. C’est après plus de cinq minutes dans le manguier, qu’il est tombé à terre. Nous sommes venus le regarder, malheureusement il était déjà mort. Il était monté pour couper les branches du manguier qui étaient collées aux fils de la haute tension qui traversent le manguier”, explique-t-il.

Après le constat des autorités, le corps d’Abdoulaye Diallo a été rendu à sa famille et il sera inhumé ce samedi 10 avril 2021.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

