Kindia : un présumé trafiquant de chanvre indien présenté à la presse avec son colis

Un présumé trafiquant de chanvre indien a été présenté ce mardi 2 mars 2022 à la presse dans la commune urbaine de Kindia. Aboubacar Camara a été pris dans la nuit du samedi 26 février à Foula Kongni Babaya avec un colis de chanvre indien de 360 kilogrammes.

C’est un coup de filet portant sur une quantité importante de chanvre indien qu’a réussi la gendarmerie régionale de Kindia. Selon Sous-lieutenant Dantigui Camara, commandant de brigade de recherche de Kindia, c’est dans le district de Foula Kongni Babaya, relevant de la commune urbaine que ces huit colis de chanvre indien ont été saisis.

« La gendarmerie de Kindia dans sa mission régalienne de lutte contre le trafic des stupéfiants dans sa circonscription a réussi à mettre la main sur un quantité importe de chanvre indien dans la nuit du samedi 26 février aux environs de 20 heures dans le district de Foula Kongni Bambaya. C’est dans un véhicule de marque Mercedes Benz, immatriculé AA 96 28 que monsieur Aboubacar Camara a été arrêté avec huit colis correspondant à 360 kilomètres de chanvre indien », dit-il

Selon la gendarmerie, Aboubacar Camara aurait réclamé le colis dans la main d’un ressortissant guinéen du nom de Faboua Condé depuis la république de la Sierra Leone. Il aurait même tenté de corrompre les agents de la gendarmerie avec de l’argent. Une déclaration rejetée en bloc par le présumé coupable.

« Le colis ne m’appartient pas, ils sont venus me prendre comme ça et m’envoyer. Le propriétaire a fui devant eux. Les gendarmes sont venus me prendre sois disant que c’est pour moi le colis, J’ai dis que ce n’est pas pour moi automatiquement, ils m’ont envoyé. Moi je n’étais pas dans le véhicule, je ne connais même pas le propriétaire du véhicule. J’ai trouvé le véhicule garé. Je suis marchand de téléphone et autres. Ils m’ont même retiré mes téléphones », a expliqué Aboubacar Camara.

D’après les investigations effectuées par la gendarmerie Aboubacar Camara peut être poursuivi pour détention, trafic et vente de chanvre indien. Colonel Sory Dabo, commandant de région, gendarmerie de Kindia se réjouit de cette filature et lance un appel aux populations.

Je me réjouis de la réussite du coup de filet portant sur la saisie de 360 kilogrammes de chanvre indien la mission principale de la gendarmerie est de protéger la population et surtout celle de Kindia, c’est pourquoi nous demandons à la population de Kindia de nous fournir toutes les informations à travers notre numéro vert, le 125 pour que nos unités puissent efficacement intervenir. Donc, nous sommes là, nous sommes à leur disposition nuit et jour », ajoute-t-il.

Aux dernières nouvelles le présumé coupable, Aboubacar Camara était sur le point d’être déféré en même temps que les pièces à conviction devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

