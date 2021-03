Kindia: un présumé voleur de moto tué par une foule en colère, à Koliady 2

Un présumé voleur de moto a été appréhendé dans la nuit de lundi à mardi 9 mars 2021 au quartier Koliady 2, dans la commune urbaine de Kindia. En provenance de Koba Pastoria, ce présumé voleur dont on ignore pour le moment l’identité a été lynché avant de trouver la mort par une foule en colère.

Selon le responsable par intérim du quartier Koliady 2, c’est au niveau du district de Koba que trois présumés voleurs auraient commis cet acte avant qu’un d’entre eux ne soit appréhendé et tué dans sa localité. “ La nuit du lundi à ce mardi, trois présumés voleurs sont allés à Koba, là où ils ont commis des dégâts. Alors ils ont pourchassé le premier de Koba jusqu’à Koliady 2 ici à notre carrière. C’est ainsi qu’ils l’ont bastonné jusqu’à ce qu’il a trouvé la mort. Lui, il a été laissé là. Le second a été pris et remis au chef de district de Koba qui a directement mis ce jeune à la disposition de la sécurité. Depuis hier nuit, la CMIS était là, nous sommes partis à Koba pour qu’elle sache de quoi il s’agit.”, explique Mr Facinet Camara, chef de quartier intérimaire de Koliady 2.

Le vol de moto est devenu récurrent dans la ville des agrumes. Les quartiers périphériques font souvent face à cette pratique, ajoute le chef de quartier de Koliady 2. “Nous les quartiers un peu reculés comme ça, nous sommes trop menacés par les voleurs de moto. Celui qui a été tué n’est pas un résident de notre localité ni celle de Koba. Personne ne le connaît. Son corps est toujours là, nous avons informé les autorités à tous les niveaux et c’est aux autorités administratives d’informer la justice pour qu’on puisse enlever le corps ici.”, ajoute Mr Facinet Camara.

Aux dernières nouvelles, le troisième présumé voleur serait en fuite. Reste à savoir comment la justice pourra mettre fin à ce genre de comportement.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10