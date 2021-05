Kindia : un présumé voleur prend une balle à Foulayah

Un présumé voleur a reçu une balle dans la nuit du mardi à mercredi 5 mai 2021 lorsqu’il tentait de défoncer une boutique dans la sous préfecture de Friguiagbé. Bangaly Camara considéré comme récidiviste par certains citoyens dit vouloir payer de l’argent à la justice.

C’est plus précisément dans le district de Foulayah que ce présumé voleur a été appréhendé par un citoyen du nom de Sanoussy Diallo. Ce dernier a ouvert le feu et la balle a touché la jambe gauche de Bangaly Camara.

Interrogé à l’hôpital, ce présumé voleur explique : ‘’C’est vers 2 heures du matin que je suis venu vers cette boutique. Je me suis dit alors de casser la porte peut-être j’aurai de l’argent à l’intérieur. Au moment où je m’apprêtais à défoncer la porte de cette boutique, c’est là qu’on a ouvert le feu et la balle m’a pris au niveau de ma jambe gauche. J’étais partis là-bas pour voler’’, explique-t-il.

Poursuivant, Bangaly Camara dit avoir des soucis pour payer une caution à la justice. ‘’ J’ai volé il y a de cela très longtemps et on m’avait arrêté et enfermé. A ma sortie de prison, ils m’ont dit de payer à chaque fin de mois une somme de 2 millions de francs guinéens. Depuis, je travaille et à l’aide des mes activités agricoles, j’ai eu 1 millions 500 mille francs guinéens. Comme celui qui s’est porté garant m’a dit de chercher de l’argent d’ici son retour pour qu’on puisse faire le versement, je suis sorti pour chercher de l’argent et c’est ainsi j’ai voulu défoncer la porte de cette boutique. Je voulais finir avec mes problemes, sinon j’avais arrêté de voler’’, ajoute -t-il.

Aux derniers nouvelles, Bangaly Camara était à son lit de malade à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia. Et Selon le médecin chef du service de la chirurgie, sa vie n’est pas en danger.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10