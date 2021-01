Kindia/Un véhicule de transport attaqué par des coupeurs de route : “ils ont achevé leur ami avant de partir”

Un véhicule de marque Renault en provenance de N’Zérékoré a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi, 20 janvier par des bandits lourdement armés sur la route Mamou-Kindia. Selon nos informations, aucun passager n’a été tué mais les assaillants ont tué un de leurs amis gravement blessé avant de s’enfuir.

C’est à une douzaine de kilomètres de Linsan que ce véhicule de transport en commun a été attaqué par des coupeurs de route qui étaient sur la moto. Contacter par téléphone, Kabinet Kaaké, l’un des conseillers communaux de Linsan explique<< l’attaque a eu lieu entre Linsan et Tamagaly précisément à une douzaine de kilomètres de Linsan. Il y’avait des nids de poules qui ralentissaient le véhicule c’est ainsi que des coupeurs de route sont venus sur deux motos. Ils ont dit au chauffeur de s’arrêter mais il n’a pas accepté. Ils ont pourchassé le véhicule, même pas à 100 mètres, ils ont tiré sur le pneu et une des motos et le véhicule sont tombés dans le ravin. Et c’est là que le motard s’est blessé. Les autres bandits sont partis rançonner les passagers. Voyant l’état de leur ami, ils l’ont achevé avant de s’enfuir.>> Explique-t-il.

Selon notre témoin, les bandits ont blessé trois personnes avant d’emporter une somme importante.<< Ils ont envoyé tout ce que ces passagers avaient dans leur poche mais pour le moment, on ignore le montant exact. Ils ont aussi blessé trois personnes mais pas gravement. Les blessés ont été conduit à l’hôpital de Mamou.>> Ajoute Kabinet Kaaké.

Aux dernières nouvelles, le corps du motard tué qui serait un conducteur de taxi moto a été conduit par les gendarmes. Son gilet et sa moto pourraient être des éléments à conviction.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

