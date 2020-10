Kindia: un véhicule de transport attaqué par les des manifestants surexcités à Bangouyah

La violence électorale continue de faire des victimes en Guinée. C’est le cas de Bangouyah, dans Kindia où tôt ce matin, certains citoyens ont pris la route nationale d’assaut s’attaquant aux usagers et leurs biens.

Joint au téléphone, une victime qui a requis l’anonymat nous a confié : C’est ce matin que nous avons quitté Conakry. Arrivés à Kouriya, dans le district de Samaya khorie précisément à Bangouyah, nous avons été attaqués par certains citoyens qui nous ont barré le passage et qui nous ont exigé de parler leur langue que si non qu’ils vont nous tuer. Heureusement, certains passagers et moi avons réussi de nous échapper. Ils exigent aux riverains de ne recevoir personne que sinon qu’ils vont détruire leurs habitations. Pour le moment il n’y’a eu aucune intervention des forces de l’ordre. Nous leur demandons de nous venir au secours », a-t-elle lancé

Lanciné Keita