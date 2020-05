Kindia : un vendeur de téléphones attaqué à domicile par 8 présumés bandits armés

Un vendeur de téléphones a été attaqué dans la nuit de dimanche 10 mai 2020 par des bandits armés. L’acte s’est déroulé aux environs de 20 heures au quartier Tapioca dans la commune urbaine de Kindia. Les présumés bandits ont réduit au respect la victime et sa famille dans leur concession avant d’emporter la somme d’un million de francs guinéens. L’insécurité refait surface de plus bel dans ce quartier.

C’est un commerçant réputé à Kindia qui a reçu la visite de 8 présumés bandits armés de fusils calibre 12. Oustaz Boubacar Diallo a reçu quelques coups avant d’être dépossédé de son argent.

« C’est hier dimanche que j’ai été victime d’une attaque à mains armées

par les bandits à Tapioca chez moi. Mes enfants et moi, les bandits sont venus et directement ils ont foncé dans la cour. Ils étaient au nombre de 8, tous cagoulés et lourdement armés, ils m’ont attaqué, en me faisant rentrer à la maison. Dans ma chambre, ils ont tout fouillé en pensant que j’ai envoyé de l’argent dans un carton de glacière que j’ai acheté hier au marché. Dès que nous sommes entrés dans la maison, ils m’ont dit d’envoyer l’argent que j’ai envoyé dans le carton. Je leur ai dit que je n’ai pas d’argent à la maison. Ils m’ont menacé avec leurs fusils en me donnant quelques coups au dos à l’aide d’un câble en fer. Comme j’avais peur de ne pas être tué, j’ai fait sortir dans l’armoire une somme de 500 mille et ils ont pris 500 mille dans la chambre de ma femme. Actuellement, il y a l’insécurité qui règne dans la ville de Kindia. Je demande aux autorités de nous protéger sinon ce n’est pas bon, les bandits se sentent libres pour

commettre ces bêtises dans les quartiers, surtout ici à Tapioca en cette période de couvre-feu. On ne sait même pas qui nous attaque parce qu’ils sont tous masqués » explique la victime, vendeur de téléphone au marché CFAO.

Depuis l’annonce du couvre-feu, les bandits armés règnent en maîtres absolus dans les quartiers périphériques de la commune urbaine de Kindia. Plusieurs citoyens en ont déjà fait les frais. L’équipe mixte de la patrouille peine à sécuriser la ville de Manga Kindi Camara.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10