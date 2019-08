Kindia : un voleur blesse un conducteur de taximoto avant de frôler la mort

Un conducteur de taxi moto a été sabré ce vendredi 2 août 2019 par un voleur au quartier Koliady 1, dans la commune urbaine de Kindia. Ce voleur, du nom de Mamadou Alpha Barry, a frôlé la mort suite à la colère des citoyens.

C’est au dernier secteur de Koliady 1, précisément à Laminayah que l’acte s’est déroulé. Alité à l’hôpital régional, Alpha Oumar Diallo de Kindia, la victime du nom de Samba oury Diallo, âgé de 18 ans raconte: « Aujourd’hui, aux environs de 10 heures, il m’a trouvé au marché Yenguêma et il m’a dit qu’il veut aller à Koliady. Je lui ai dit ok et on s’est compris sur un transport de 4000 fg. Après avoir dépassé la route qui va vers Tabouna, dans une petite forêt, il m’a dit de m’arrêter qu’il ne veut pas que ses parents comprennent qu’il est venu sur la moto. J’ai garé la moto et il a fait sortir une machette en disant de lui donner la moto sinon qu’il va me tuer. J’ai essayé d’éteindre la moto pour retirer la clé. C’est ainsi qu’il m’a administré un coup de machette au bras. Il a pris la clé, en rallumant la moto, j’ai saisi la machette et il a blessé mes mains. On s’est battu et dès que j’ai hurlé, certains citoyens qui étaient aux alentours sont venus et il a été attrapé », explique-t-il.

S’en prendre aux conducteurs de taxi moto est un fait très fréquent dans la cité des agrumes (Kindia).

Interrogé sur la suite de l’événement, le chef de quartier de Koliady 1, Ibrahima Sory Bangoura répond en ces termes : « C’est vers 12 heures, j’ai reçu un appel de mon chef animateur qu’un voleur a sabré un motard à Laminayah pour lui retirer sa moto mais que le voleur a été arrêté par les jeunes qui veulent même le tuer. Immédiatement, j’ai informé toutes les autorités et lorsqu’elles sont venues, nous sommes partis sur les lieux et effectivement le voleur se trouvait dans la main de la foule qui voulait le brûler.

Nous avons récupéré le voleur en essayant de le faire monter dans le pickup. Mais malheureusement, il n’y avait que trois gendarmes qui n’ont pas pu gérer la situation. J’ai pris le voleur sur la moto. C’est arrivé à la maison que j’ai appris que le véhicule des gendarmes a été caillassé par les jets de cailloux. J’ai appelé d’envoyer les forces de l’ordre sinon ça ne serait pas bon et suis parti à l’hôpital avec la victime », dit le chef de quartier de Koliady 1.

Aux dernières nouvelles, le présumé voleur du nom de Mamadou Alpha Barry, âgé de 17 ans, était à l’hôpital militaire de Fissa pour des soins.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10