Kindia : une autre mosquée vandalisée par des inconnus, à Thierno Djibya

Les mosquées sont devenues la cible de présumés bandits dans la commune urbaine de Kindia. Dans la nuit de dimanche à lundi 21 septembre 2020, c’est la grande mosquée du quartier Thierno Djibya qui a été visitée par des inconnus. Les malfrats auraient emporté tous les objets de ce lieu de culte.

C’est après une présentation des amplificateurs dimanche matin 20 septembre 2020 que les bandits auraient attaqué cette mosquée. El hadj Djibril Diallo, président du conseil de quartier Thierno Djibya, explique : «C’est aux environs de 4 heures du matin que j’ai été informé par notre muezzin me disant que les bandits ont volé tous nos objets qui se trouvaient dans notre mosquée. Nous avons trouvé, ils ont défoncé la porte et ont pris notre amplificateur que nous venons d’acheter à 1 million 700 mille francs guinéens, les tapis, les hauts-parleurs et deux batteries. Pourtant nous avons difficilement gagné le prix de ces objets et surtout l’amplificateur. »

Souleymane Sow, chef animateur dudit quartier fustige le comportement de ces malfrats qui continuent à opérer dans les mosquées. Il s’adresse tout de même aux autorités en ces termes : « Hier on a présenté l’appareil devant tous les fidèles musulmans et l’installation était prévu demain mardi. C’est ainsi que les bandits avec toutes leurs saletés sont venus s’introduire dans notre mosquée et emporter tout. Nous sommes choqués et comment se fait-il que ces bandits puissent faire le tour des différentes mosquées de Kindia et sans qu’il n’y ait une interpellation. Les autorités sont là pour ça, elles doivent faire le maximum pour sécuriser les citoyens et leurs biens parce qu’ils sont payés pour ça. »

L’attaque des mosquées est devenue récurrente dans la ville de Kindia. Au moins 3 lieux de culte ont été vidés de leur contenu depuis le mois d’août.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.+224 623 08 09 10