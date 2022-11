Kindia : une délégation du ministère de l’Enseignement supérieur donne le coup d’envoi de la rentrée universitaire.￼

La rentrée universitaire a été effective ce mercredi 2 novembre 2022 sur toute l’étendue du territoire national. A Kindia, c’est une délégation du ministère de l’Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation qui a donné le coup d’envoi de la rentrée universitaire. Un premier jour marqué par la présence massive des étudiants.

Cette délégation conduite par le Directeur Général de l’enseignement supérieur, Oumar Doumbouya, a commencé sa visite à « Kosovo » , le bloc réservé à la faculté des sciences et celle des sciences économiques et de gestion. Après, la même délégation s’est rendue à « New-York » pour échanger également avec les étudiants de la faculté des sciences des langues et lettres et sociales. Un constat que les cadres du ministère ont jugé reluisant.

Du côté des autorités universitaires, c’est une joie immense de recevoir la délégation mais aussi de constater la présence massive des étudiants notamment les nouveaux qui sont au nombre de 1310 à être reçus à l’université de Kindia. Dans les salles, les cours sont dispensés par les professeurs qui sont aussi présents.

Au-delà de l’effectivité de cette rentrée universitaire, quelques étudiants évoquent des problèmes liés à l’absence de dortoirs à l’université mais aussi la cherté du prix du transport.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10