Kindia : une étudiante poignarde son mari, trois mois après leur mariage

Une étudiante de l’université de Kindia a poignardé son mari dans la nuit du mercredi, 5 février dans la commune urbaine de Kindia. A présent, les causes de cet incident ne sont pas encore élucidées. La présumée auteure du nom d’Aminata Bangoura s’est réfugiée chez ses parents.

C’est dans le quartier Solia que Mohamed Camara, marchand de profession a été poignardé par sa femme Aminata Bangoura. Interrogé sur le pourquoi, la victime couchée à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia répond :

“Hier, je suis venu, elle était assise, elle m’a salué et je lui ai répondu. Après, je lui ai demandé de mettre de l’eau pour moi pour que je puisse me laver, elle a dit non. Moi, j’ai pris l’eau et je suis parti me laver. C’est après que j’ai ouvert ma boutique et je suis resté jusqu’à 22 heures. Après j’ai fermé la boutique, je lui ai dit qu’est-ce que tu veux manger, elle m’a dit qu’elle n’a pas faim. Moi, je suis parti manger. A mon retour, j’ai trouvé la porte fermée. Quand j’ai toqué à la porte, elle s’est levée et elle a ouvert la porte. Je suis rentré et j’ai commencé à regarder certaines vidéos dans mon téléphone. C’est ainsi qu’elle s’est levée, elle a jeté mon téléphone et elle partie prendre un miroir pour me frapper à la tête. Dès que le miroir s’est cassé, elle a pris un morceau et elle m’a poignardé au niveau de mon ventre. Après elle est sortie et je l’ai suivi. Je ne sais pourquoi elle a agi ainsi parce qu’elle est sainte. En plus, il n’y a aucun antécédent entre nous”.

Après l’incident, Mohamed Camara a été vite transporté à l’hôpital régional de Kindia. Présentement, sa vie n’est pas en danger, a rassuré Mamadou Siradio Barry, médecin-chef de la chirurgie.

‘’C’est hier aux environs de 23 heures que nous avons reçu Mohamed Camara, âgé de 28 ans. Selon lui, il s’est battu avec son épouse et il a été blessé au niveau de l’abdomen. Ce sont des plaies abdominales mais heureusement la plaie n’est pas pénétrante, ça n’a pas atteint l’intérieur de la cavité abdominale, elle s’est limitée seulement au niveau de la paroi. Il est sous le traitement et le pronostic est bon’’, assure-t-il.

A en croire la victime Mohamed Camara, sa femme était consentante de leur mariage, célébré il y a seulement trois mois.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10