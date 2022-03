Kindia: une étudiante tuée à coups de couteau dans sa famille par un inconnu

Une fille âgée d’une vingtaine d’années a été poignardée dans la nuit du vendredi à samedi 5 mars au quartier Yéolé, dans la commune urbaine de Kindia.

Selon nos informations, Aminata Sylla a été poignardée dans sa propre famille après une soirée à Las Vegas.

C’est à l’occasion d’une soirée dansante d’une école de la place que cette étudiante de l’université de Kindia est sortie avec la fille de sa sœur avant qu’elle ne soit poignardée au dos par un inconnu dans leur cour au quartier Yéolé.

Interrogée ce matin, Maciré Sacko, la fille avec laquelle elle est sortie explique : » c’est la première fois qu’on sorte ensemble. Comme il y avait la soirée de son copain du nom de Sanoh, elle m’a dit de l’accompagner. En partant, c’est un conducteur de taxi-moto qui nous a envoyées. Il sentait la bierre. Arrivéesau niveau de la boite, Ami a pris son numéro pour que à notre sortie, qu’il puisse venir nous chercher. Il nous a dit qu’il s’appelle Diané. Dès que nous sommes rentrées dans la boite, on s’est vus avec son copain et moi je les ai laissés pour aller danser avec les amis. C’est par après qu’elle m’a appelée me disant qu’elle est rentrée à la maison que je peux la trouver. C’est arrivé à la maison, j’ai su qu’elle a été assassinée.« , explique-t-elle.

Arrivée à la maison aux environs de 2 heures, la victime Aminata Sylla s’est assise à la devanture de sa cour avant qu’elle ne soit agressée et assassinée à l’intérieur.

« Moi, quand elle est venue, elle a toqué à la porte, je me suis précipitée pour l’ouvrir. Mais le portail était ouvert. Elle a pris la chaise et elle est restée assise seule au dehors en manipulant son téléphone. Comme moi je suis nourrice, je suis rentrée me coucher. Après quelques temps, ce sont ses cris qui m’ont réveillée et arrivée au salon je l.’ai vue coucher avec le sang. Et, toute la famille s’est réveillée.« , a expliqué à son tour Mariama Camara.

Informées, la police et la gendarmerie ont rallié les lieux pour des constats. Une enquête est déjà ouverte pour mettre le grappin sur l’auteur de ce meurtre. Affaire à suivre…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 08 10