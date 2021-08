Kindia : une femme se serait donnée la mort par jalousie

La scène macabre est survenue ce mercredi, 11 août 2021, dans le quartier Abattoir 3 commune urbaine de Kindia. Mariam Ciré Sylla ménagère âgée d’une vingtaine d’année et mère de deux enfants a été retrouvée aux environs de 3h pendue à un arbre dans la cour de leur logement.

Selon les informations recueillies sur place, la victime se serait donnée la mort par jalousie du fait que son mari était dans les démarches pour épouser une seconde femme. Un choix qu’elle n’a pas pu digérer et a décidé de s’ôter la vie apprend-t-on.

« je suis venu aux environs de 23h mon petit m’a aidé à faire rentrer la moto, elle s’est levée, j’ai échangé avec elle, elle est rentrée dans la chambre des enfants ou se trouve le congélateur, elle a pris une bouteille d’eau et a bu rapidement, je lui ai demandé aujourd’hui pourquoi tu bois comme ça, c’est pas ton habitude elle ne m’a pas répondu, et a déposé la bouteille et prit le bouillard pour aller aux toilettes, moi aussi j’ai allumé la télévision pour suivre et j’ai été emporté par le sommeil.

Je me suis réveillé vers 2h du matin quand un vent frais est rentré dans la chambre, je me suis levé et j’ai constaté son absence, j’ai regardé dans les chambres, elle était absente, je sorti au niveau de nos escaliers à la descente je l’ai aperçue suspendue à un arbre dans notre cour, j’ai crié au secours les co-habitants sont sortis. Je l’ai épousée ça fait deux ans, elle m’a fait un enfant », explique Mohamed Keita époux de la victime.

Mariam était très connue dans le quartier, elle était même présidente d’une association dans le quartier.

Un autre jeune garçon retrouvé mort derrière une cours non loin, dans le quartier Koliady 1, une autre découverte macabre a été faite. Il s’agit d’un jeune commerçant appelé Abdourahime Bah âgé de 23 ans, qui a été retrouvé sans vie derrière une cours.

« Nous l’avions appris en même temps que vous c’est notre fils. Lorsque je suis rentré, je me suis lavé et j’ai été informé qu’Abdourahime est mort à Koliady 1, je me suis habillé directement pour me rendre sur les lieux et nous avons trouvé le corps là où il a été tué. Ils sont venus le déposer ici. C’est un résident au quartier Cacia2. C’est un célibataire sans enfant, âgé de 23 ans. Nous attendons les autorités pour les enquêtes », nous a confié Karamoko Alpha Bah parent de la victime.

Au moment où nous quittions les lieux, les causes réelles du décès n’étaient pas encore élucidées et tous les deux corps sont à la disposition des autorités compétentes pour des fins d’enquête.

