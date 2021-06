Kindia : une fillette de 2 ans trouve la mort par noyade

Une fillette âgée seulement de 2 ans a trouvé la mort dans le cours d’eau ‘’Wawa’’ situé au quartier Sambaya, dans la commune urbaine de Kindia. Selon nos informations, la victime se serait descendue au marigot avec un autre enfant du nom d’Ousmane Keita, la dizaine. Et, c’est là qu’elle aurait trouvé la mort par noyade.

Selon le procureur près le tribunal de première instance de Kindia, la loi ne prévoit rien contre un enfant de moins de 13 ans.

Selon les témoignages, c’est dans la soirée du jeudi que la victime du nom de Mariama ciré Diallo a trouvé la mort par noyade. Âgée seulement de 2 ans, elle aurait été envoyé au marigot par un autre enfant avant qu’elle ne trouve la mort.

“C’est hier aux environs de 23 heure, j’ai reçu un appel téléphonique annonçant qu’un corps sans vie a été retrouvé à Sambaya. Mais comme il faisait tard, nous avons appelé le substitut du procureur qui a ordonné à ce que le corps soit retiré de l’eau jusqu’au matin. Donc ce vendredi matin, notre équipe s’est rendu sur les lieux. Selon les explications, la fille a disparu hier dans la soirée et c’est vers les 22 heures. Et d’enquête en enquête on a retrouvé le corps sous le pont de Wawa. D’enquête aussi en enquête, la fille serait sortie avec son frère et c’est son frère qui a indiqué le pont sous lequel le corps de sa petite soeur se trouvait’’, a expliqué le chef de brigade BTS de commissariat central de police de Kindia, capitaine Pierre Lamine Galvogui

Après l’incident, le procureur général près le tribunal de première instance de Kindia aurait échangé avec la famille pour plus de prudence vis-à-vis de leur progéniture. Selon Amadou Diallo, on ne peut pas emprisonné un enfant de 10 ans.

“[…] D’après les enquêtes, on l’a retrouvé vers pont gbely et que l’enfant est mort par noyade. Même si c’est l’enfant là qui l’a noyé, la loi ne prévoit rien contre cet enfant parqu’il est moins de 13 ans. Il y a un principe qui dit que les mineurs de 10 ans, quand ils commettent un acte illegal, cet acte n’est susceptible ni de qualification juridique ni de poursuite judiciaire. Donc on ne peut pas emprisonné un enfant de 10 ans’’, a précisé Amadou Diallo.

La victime, Mariama Ciré Diallo a été inhumée ce vendredi 11 juin au grand cimitière de Sambaya.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10