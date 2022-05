Kindia: une fillette de 13 ans enlevée et violée par deux jeunes, à Comoyah

C’est une fille âgée seulement de 13 ans qui a été violée dans la nuit du vendredi 20 mai 2022 par des jeunes, dans le district de Comoyah relevant de la sous préfecture de Damakania, préfecture de Kindia. Selon nos informations, la victime, Mamaïssata Conté a été enlevée avant d’être violée par deux jeunes inconnus.

C’est aux environs d’une heure du matin que cette fiile a été enlevée puis conduite par deux jeunes avant d’être violée.

Interrogée ce matin, la victime revient sur sa mésaventure.

« Nous sommes partis assister à une cérémonie cantique à Comoyah, en montant deux jeunes nous ont barrées la route et ils m’ont attrapée, les amis ont voulu réagir, ils ont sorti un couteau et les amies ont pris la fuite. Ils m’ont envoyée chez eux aux environs d’une heure. Arrivés, ils m’ont déshabillée et ils m’ont violée. Par la suite, ils m’ont envoyée à la maison« , dit-elle.

C’est en accompagnant la victime que l’un des présumés violeurs a été appréhendé, nous a expliqué Laouratou Diallo.

« Nous sommes sortis à la recherche de la fille mais en vain, nous nous sommes retournés à la maison pour prendre des dispositions. A notre sortie, c’est au niveau de GER, nous avons aperçu deux jeunes avec une fille et c’est là que l’une de nos filles nous a dit, c’est Mamaïssata qui est là comme ça. Nous sommes venus on les a entourés. Nous avons demandé la fille si elle était avec les jeunes-là. Ils étaient tous munis des couteaux, ils ont répliqué, qu’elle n’était pas avec eux. C’est ainsi que celui qui a été arrêté a pris la fuite. L’autre, on a voulu l’arrêter il a sorti le couteau. Il y avait un jeune qui était avec nous, ce dernier a voulu les arrêter, ils l’ont blessé au niveau de son pied. C’est suite à des cris que nous avons arrêté un parmi eux« , explique-t-elle

Ce présumé cas de viol intervient après un autre survenu au quartier Abattoir 1 dans la nuit du jeudi où une fillette de 5 ans a été violée par un vieux de 70 ans.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

