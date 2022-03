Kindia : une fillette violée sur la route de l’école coranique

Une fillette que nous surnommons AC, âgée de 12 ans et élève de la quatrième année d’un établissement de Kindia a été violée par un homme âgé d’une quarantaine d’années, du nom de Youssouf, au quartier Yéolé dans la commune urbaine. L’acte s’est déroulé le lundi 21 mars 2022 au moment où AC se rendait à son école coranique.

C’est après un constat de la famille que ce présumé cas de viol a été découvert ce mercredi 23 mars 2022. Interrogée, la victime revient sur l’acte : « C’est en partant lire le coran que j’ai senti le besoin d’uriner. C’est là que Youssouf m’a appelé en me disant de ne pas uriner sans utiliser de l’eau et m’a suggéré de rentrer désormais dans leur toilette en cas de besoin. Après, il a commencé à me dire des belles phrases. Ensuite, il m’a invité dans sa chambre avant de mettre « Angela » dans son téléphone puis les vidéos pornos. Il m’a ensuite montré de l’argent. Puis, il a commencé à me caresser jusqu’à ce qu’il m’a poussé et je suis tombée dans le lit, il a fait de moi ce qu’il veut », a expliqué AC.

C’est suite à des remarques incessantes que les parents et surtout le maître coranique de la victime ont su ce qui s’est passé. « J’ai dit à tous les élèves que les cours commencent à 19h 50 pour finir à 21heures 30mns mais AC ne venait pas à l’heure, j’ai demandé ses amies, elles m’ont dit qu’elle est la première à quitter la maison, par après les voisins m’ont alerté qu’une fille dans mon école coranique se rend souvent chez Yousouf. J’ai ensuite demandé les élèves, c’est ainsi que les parents de la fille sont venus la prendre », a souligné Oustaz Karamba Salimou Fernandez, maître coranique.

Après la confirmation du viol par un médecin de l’hôpital régional de Kindia, le présumé coupable a été arrêté et conduit à la gendarmerie.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10