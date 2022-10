Kindia : une forte somme d’argent et plusieurs objets de valeur consumés par un incendie

Plus de 10 millions de francs guinéens et des dégâts matériels énormes, c’est le bilan d’un incendie survenu ce week-end dans une concession, au quartier Sarakoloéah, dans la commune urbaine de Kindia. L’origine de ce sinistre n’est pas encore élucidée.

C’est plus précisément à la petite porte du camp Kémébourema, au quartier Sarakoloéah que cet incendie s’est déclaré. Il a fallu l’exploit des sapeurs-pompiers pour circonscrire le feu.

« C’est à 1 heure, on m’a appelé parce que je n’étais pas dans la chambre pour me dire que la maison a pris feu. Je me suis demandé quelle a été la cause ? Parce que il n’y a pas de branchement, il n’y avait pas d’appareillage qui pouvait compromettre. L’intervention a été rapide, les sapeurs-pompiers sont venus tôt, ils ont pu bloquer l’évolution du feu sinon toute la maison allait prendre le feu », a expliqué la victime Elhadj Momo Camara dit Soldat.

Plus de 10 millions de francs guinéens et des matériels ont été réduits en cendre ajoute la victime : « Rien n’est sorti de la maison. Les dégâts matériels d’abord, j’avais mes 4 haut-parleurs, trois amplificateurs, deux m’appartenant et l’autre, c’est pour un ami et c’est hier même qu’il m’a envoyé ça. En espèces, c’est énorme, j’ai perdu des millions. Quand je suis rentré à la maison, avant de sortir, j’ai calculé, le montant qui était là c’était 10 millions 600 francs, j’ai enlevé 200 mille pour payer la facture du logement et c’est seulement ces 200 mille qui ont été sauvés dans l’argent qui était là », a-t-il ajouté.

Ce jeune, gérant d’un kiosque Orange Money et Dj de la ville dit se remettre à Dieu et sollicite l’aide des personnes de bonne volonté.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10