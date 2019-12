Kindia : une maison de 4 pièces et tout son contenu réduits en cendres

Une maison composée de 4 chambres a pris feu ce jeudi 26 décembre 2019, dans la sous-préfecture de Damakania, préfecture de Kindia. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais des dégâts matériels sont considérables.

C’est aux environs de 12 heures que ce bâtiment composé de trois pièces, deux couloirs et deux douches a pris feu à Tassen, un secteur relevant du district de Khaliayakhory, dans la sous-préfecture de Damakania.

Aucun objet n’a pu être sauvé explique Robert Béa, ingénieur de bâtiment. « Ce matin, je suis parti au chantier et c’est là-bas qu’on m’a appelé que mon bâtiment a pris feu. Je suis venu, les gens m’ont dit que c’est un court-circuit qui est à l’origine de l’incident. J’ai perdu l’argent, une somme que je ne peux pas dire exactement. J’ai perdu mes habits et même certains de mes documents très importants. Tout ce qui peut être à la maison est partit en fumée mais je rends gloire à Dieu parce que c’est lui qui donne et c’est lui qui reprend », explique-t-il.

Alertés par les voisins de la victime, les sapeurs pompiers se sont rendus sur les lieux. Ils n’ont pas pu sauver les objets de la maison mais ils ont pu limiter les dégâts, précis Capitaine Bangaly Sanoh, commandant adjoint de la protection civile de Kindia.

« C’est colonel Kader qui a envoyé quelqu’un qui nous a informé que le feu a pris un bâtiment de son voisin. Immédiatement, l’équipe a bougé. Mais le lieu est très distant donc, à notre arrivée, il y avait le feu qui avait déjà envahit le bâtiment mais notre venue a fait qu’on a limité des dégâts. Le feu ne s’est pas propager pour atteindre les autres bâtiments qui sont aux alentours. C’est ça aussi notre rôle », précise-t-il.

A noter qu’à Kindia, plusieurs cas d’incendie sont causés par le court-circuit qui continue malheureusement à faire de victimes.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10